Giro d’Italia, a Viadana vince in volata Kooij

VOLATA OLANDESE

il velocista olandese Olaf Kooij in questo giro d’Italia non aveva ancora lasciato la sua firma. Ha rimediato oggi con uno sprint imperiale sul traguardo di Viadana, in provincia di Mantova. Ha preceduto il connazionale Van Huden, già vincitore a Lecce. Matds Pedersen ha dovuto accontentarsi del quarto posto, il norvegese si è comunque confermato in maglia ciclamino come leader della classifica punti.





FUGA PRELIMINARE

La parte iniziale della tappa si è sviluppata lungo i dolci saliscendi dell’Emilia. Un terreno sul quale è partita la fuga animata da tre ciclisti italiani: Giosuè Epis, Andrea Pietrobon, Manuele Tarozzi. Il loro vantaggio ha superato anche i due minuti, poi però nel finale di tappa la strada totalmente pianeggiante ha favorito il ritorno del gruppo, ricompattatosi in vista della volata che ha assegnato la vittoria di giornata.





TUTTO CONFERMATO

Nessuna novità ai piani alti della classifica generale: il messicano Isaac Del Toro è sempre in maglia rosa, con 31 secondi di vantaggio sul compagno-rivale Ayuso. A seguire abbiamo Tiberi in terza posizione a 1 e 07, Simon Yates quarto a 1 e 09, Primoz Roglic quinto a 1 e 24, Richard Carapaz sesto 1 e 56, Giulio Ciccone settimo a 2 minuti e 9 secondi.





SI VA IN VENETO

Domani in programma la 13ª tappa: partenza da Rovigo e traguardo a Vicenza, dopo 180 km. Il percorso è pianeggiante fino a 50 km dall’arrivo, poi la salita San Giovanni in Monte o il passaggio ad Arcugnano possono fare da trampolino di lancio per il vincitore. Tutto in salita anche l’ultimo km, con il traguardo piazzato alla santuario Monte Berico.