Giro d’Italia, cadute e volata: a Napoli vince Groves

VOLATA A NAPOLI

L’australiano Caden Groves ha vinto la volata sul traguardo di via Caracciolo a Napoli. Ha preceduto il belga Fretin, il francese Magnier, il tedesco Kanter. Giovanni Lonardi, quinto, è stato il migliore degli italiani. Sul rettilineo conclusivo ha cercato il colpo da finisseur Van Aert, ma l’azione non è riuscita. Ripresi a 2 km dalla conclusione i fuggitivi di giornata Paleni e Van Der Hoorn.

CADUTA ROVINOSA

La tappa più lunga da Potenza a Napoli ma anche la più tormentata. Il Giro per la prima volta in questa edizione ha incontrato la pioggia, le strade viscide hanno provocato una maxi caduta a una sessantina di chilometri dalla conclusione. Molti corridori a terra, costretto al ritiro tra gli altri il vincitore del Giro 2022 Hindley. Escoriazioni anche per Fortunato e Carapaz. Alla fine si è deciso di ripartire, ma annullando i tempi e congelando le classifiche. Si è corso soltanto per la vittoria di tappa. Per questo Pedersen, pure attardato, ha conservato la maglia rosa.