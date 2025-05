Giro d’Italia, Del Toro resta in maglia rosa dopo la cronometro vinta dall’olandese Hoole

MAGLIA ROSA MESSICANA

Isaac del toro ha conservato la maglia rosa. Il suo compagno di squadra, ma anche rivale, Ayuso è sempre secondo ma adesso è più vicino: staccato di soli 25 secondi. Antonio Tiberi ha mantenuto il terzo posto in classifica generale, a 1’01”. Rogue ha accorciato le distanze sui primi, ma forse meno di quanto avesse sperato: ora lo sloveno e quinto a 1’18”, preceduto anche da Simon Yates. Giulio Ciccone ora è ottavo, con un ritardo di due minuti e sette secondi. 

SUCCESSO OLANDESE

La vittoria di tappa è andata all’olandese Dan Hoole, formidabile soprattutto nella seconda parte del tracciato quando ha staccato, di soli sette secondi, il grande favorito della vigilia: il britannico Tarling, che già aveva vinto la cronometro di Tirana, in Albania, ha dovuto accontentarsi della seconda posizione; terzo al traguardo un altro britannico: Hayter. Buona la prova di due italiani: Mattia Cattaneo quarto, Edoardo affini quinto. I primi della classifica di tappa hanno potuto correre prima che iniziasse a piovere, quindi non hanno avuto l’insidia delle strade bagnate come gli uomini di alta classifica.

SI VA SUGLI APPENNINI

Domani 11ª tappa del Giro D’Italia, si riparte dalla Versilia. Il via da Viareggio, poi si salirà verso l’Appennino tosco emiliano, il traguardo sarà a Castelnovo nè Monti, in provincia di Reggio Emilia. 186 km da percorrere, a metà percorso la salita molto impegnativa a San Pellegrino in Alpe, e da lì in poi sarà tutto un saliscendi. Non si possono escludere svolte ai primi posti della classifica.