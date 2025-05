Giro d’Italia, il contropiede di Del Toro, vince a Bormio in maglia rosa

CHE CONTROPIEDE

Isaac Del Toro ha vinto in maglia rosa a Bormio. Una replica alle difficoltà vissute ieri. Il messicano sul San Valentino si era dimostrato attaccabile; oggi sul Mortirolo ha giocato in difesa quando Carapaz ha cercato il colpaccio. Rientrato in discesa, Del Toro si è dimostrato pimpante sulla salita alle Motte, poi con uno scatto a due chilometri dall’arrivo ha sorpreso tutti. La sua azione significa che lui non ha alcuna intenzione di mollare.

CARAPAZ C’È

Sul traguardo di Bormio, Del Toro ha preceduto di 4 secondi il francese Bardet e l’ecuadoreno Carapaz. Il sudamericano ha soffiato il secondo posto in classifica generale a Simon Yates. La classifica resta corta: Carapaz è a 41”, Yates a 51. E mancano ancora due tapponi di montagna.

INCERTEZZA E SPETTACOLO

È un Giro incerto e combattuto. Siamo a metà dell’ultima settimana e ancora non si sa chi trionferà a Roma. Lo scorso anno il pubblico si esaltava per le imprese del padrone Tadej Pogacar, quest’anno vive sull’attesa del momento decisivo. Un giorno c’è una indizio, il giorno dopo la smentita.

VIVA L’ITALIA

Il migliore italiano in classifica generale resta Damiano Caruso, quinto; anche oggi è sempre rimasto con i primi. Lorenzo Fortunato è transitato per primo sia sul Tonale sia sul Mortirolo, la sua leadership nella classifica degli scalatori è ormai intattaccabile. Ancora qualche difficoltà invece per Antonio Tiberi, che non si è mai del tutto ripreso dopo la caduta di Gorizia.