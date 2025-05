Giro d’Italia, lo spagnolo Verona vince ad Asiago, Del Toro sempre padrone

UNO SPAGNOLO DI NOME VERONA

Carlos Verona in questo Giro ha lavorato tanto per la sua squadra, oggi ha raccolto una grande soddisfazione: ha vinto per distacco la 15esima tappa, arrivando tutto solo al traguardo di Asiago. È andato in fuga sull’ultima salita e nessuno lo ha più ripreso.





DEL TORO PADRONE

Sul Gran Premio della Montagna di Dori in molti hanno cercato di attaccare Del Toro. La maglia rosa ha sempre risposto, quasi senza fatica. Il messicano ha anzi guadagnato altro terreno su Roglic, lo sloveno si è preso un altro minuto e mezzo. In classifica generale Del Toro ha sempre 1’20” su Simon Yates e 1’26” su Ayuso. Caruso e Tiberi sono intorno ai tre minuti di ritardo, Roglic è a 3’53”. Domani giornata di riposo, martedì tappone di montagna.

TAPPA COMBATTUTA

L’incontro con le grandi montagne ha acceso la tappa: ritmo alto fin dalle battute iniziali, con diversi tentativi di allungo. Lorenzo Fortunato è stato protagonista sulla lunga salita del Monte Grappa, è transitato per primo al Gran Premio della Montagna e ha rafforzato la sua maglia azzurra di leader degli scalatori. Sul GPM di Dori è invece andato all’attacco lo spagnolo Carlos Verona, inseguito dall’italiano Filippo Zana.