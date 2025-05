Giro d’Italia, oltre allo sport, anche panorami e divertimento

L’attesa per vedere il passaggio dei ciclisti da parte degli appassionati è spesso lunga e, peraltro, fugace. I corridori, per quanto numerosi (nella edizione 108 del 2025 sono partiti in 184), in pochi minuti sfrecciano veloci davanti a chi ha magari atteso ore per applaudire i propri eroi in bicicletta. Che siano tornanti di montagna -spesso molto affollati perché le tappe in salita sono quelle che gli appassionati amano di più-, paesini, o città curiosi e tifosi sono solitamente immersi in contesti belli da un punto di vista paesaggistico o artistico, ciò non toglie che le lunghe attese possano essere molto noiose.





ARRIVA LA CAROVANA

L’organizzazione del Giro d’Italia è una struttura immensa, perché i dettagli da programmare per una festa che dura oltre 20 giorni e che ogni giorno si sposta su tutto il territorio italiano e non solo (quest’anno il Giro è partito dall’Albania e ha sconfinato in Slovenia nella 14ª tappa), -cambiando località (paesaggio, clima e altitudine) e spostando migliaia di persone-, richiede una squadra di tecnici che dall’anno precedente alla partenza organizzino ogni minimo dettaglio per ognuno dei partecipanti e, tra questi, ci sono anche gli appassionati in presenza. E per loro che l’organizzazione pianifica la Carovana. Si tratta di dell’occasione per dare visibilità agli sponsor del Giro e contemporaneamente intrattenere il pubblico.





COME UN CARNEVALE

Un lungo serpentone di mezzi, automobili colorate, pick up con simboli e loghi di sponsor o pupazzoni allegorici e furgoncini con altoparlanti che trasmette musica dei dj, sfila davanti agli spettatori del Giro. La lunga colonna carnevalesca è sul percorso della tappa, precede di un’ora circa il passaggio degli atleti, quindi quando c’è un capanello folto di persone o nei centri abitati, getta l’ancora, e intrattiene per qualche minuto il paziente pubblico. I clacson si sentono da molto prima di vedere la testa del serpente, poi arriva la musica e l’allegra brigata spalanca le ali.





DJ, BALLERINI E PERFORMERS

Dai pulmini scendono i ragazze e ragazzi bellissimi, sono i ballerini e gli acrobati della Carovana, e si producono in coreografie affascinanti. Sono giovanissimi e agilissimi ballano sulle note di Abracadabra by Lady Gaga e Tuta Gold di Mahmood, sono in sinc perfetto. E poi arrivano veri e propri acrobati con carpiati e salti che sfidano la fisica. Davide Guerra, il dj e presentatore di Rtl 102,5, intanto anima, incita e dà ritmo al tutto, e, quando è il momento, insieme a Wolfie, la mascot del Giro, prende parola e invita il pubblico a giocare, muoversi e ballare. Prima di lasciare gli appassionati di una località per ripartire verso la successiva, regala gadget, cappellini e magliette di Rtl 102.5.