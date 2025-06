Giro d’Italia, Roma ha incoronato Simon Yates, a Kooij l’ultimo sprint

TRIONFO BRITANNICO

È inglese il vincitore dell’edizione 108 del Giro D’Italia: Simon Yates ha fieramente portato a spasso per Roma la sua maglia rosa, conquistata ieri con un colpo da maestro sul Colle delle Finestre. Già vincitore di una Vuelta, Yates era stato in maglia rosa nel 2018, ma proprio una crisi sul Colle delle Finestre gli aveva negato la vittoria. Oggi si è rifatto con gli interessi. Nella sfilata conclusiva è transitato sul traguardo insieme al fratello gemello Adam, che peraltro è un compagno di squadra di Del Toro, cioè uno dei suoi principali rivali e uno dei grandi sconfitti di questa edizione.





L’ULTIMA VOLATA

La volata conclusiva, al Circo Massimo, è stata vinta dall’olandese Olaf Kooij che in questo Giro si era già imposto sul traguardo di Viadana. Un altro successo per la Visma, la squadra della maglia rosa Simon Yates. Kooij ha preceduto l’australiano Groves e l’italiano Matteo Moschetti. Mads Pedersen avrebbe voluto calare il pokerissimo, si è dovuto accontentare del quarto posto e comunque si è confermato in maglia ciclamino.





LE QUATTRO MAGLIE

All’ora del tramonto, con il Palatino alle spalle, il podio ha ospitato la cerimonia di premiazione finale. Gli applausi più scroscianti per la maglia rosa, Simon Yates, vincitore di questa edizione. Premi e applausi anche per Lorenzo Fortunato, il bolognese vincitore della classifica dei gran premi della montagna, leadership sancita dalla maglia azzurra. La maglia bianca di miglior giovane è andata a Isaac Del Toro, il messicano ha cullato fino a ieri la speranza di vincere il Giro, il futuro può essere suo. Infine Mads Pedersen ha ricevuto la maglia ciclamino di leader della classifica a punti: per il norvegese quattro vittorie di tappa.