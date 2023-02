Gli Autogol a RTL 102.5: “Con Ama è nata una bella amicizia durante un derby”. In diretta in “W l’Italia” il trio svela la formazione del Festival

«Siamo a Sanremo per raccomandazione, abbiamo un parente molto importante che ci ha piazzato», scherzano gli Autogol. «Con Ama è nata una bella amicizia durante un derby», raccontano.



Ai microfoni di RTL 102.5 gli Autogol giocano con le statistiche e svelano il vincitore del Festival: «Abbiamo uno spoiler sul vincitore, una statistica. Chi vincerà il Festival? Mengoni! Perché? Perché ha partecipato e vinto il Festival di Sanremo nel 2013 e in quell’anno, di martedì ha giocato la Juventus e di venerdì ha giocato il Milan. Domani, che è martedì, giocherà la Juventus e venerdì, invece, giocherà il Milan. Quindi, a dieci anni di distanza la storia si ripete, attenzione!»

In diretta a RTL 102.5 gli Autogol svelano la formazione del festival: «Attacco pesante: Mengoni, Ultimo e Giorgia. Ultimo in fascia perché è bassino». Il resto della formazione degli Autogol con il cast dei cantanti in gara sarà svelata sui social di RTL 102.5.