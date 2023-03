Gli Ofenbach a RTL 102.5: “La prossima estate suoneremo in alcuni grandi festival in Europa. Felici di tornare in Italia con un nostro show, ormai è come una seconda casa”

Gli Ofenbach sono stati ospiti di RTL 102.5. Durante “The Flight” con Matteo Campese e Paola Di Benedetto, il duo ha presentato “Body Talk”, il nuovo singolo in featuring con Svea.

“BODY TALK”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI OFENBACH FEAT. SVEA

Ospiti di RTL 102.5, gli Ofenbach hanno presentato in diretta in radiovisione “Body Talk”, il nuovo singolo in collaborazione con Svea, astro nascente svedese. «Siamo molto contenti di essere qui in Italia, siamo stati qui a Milano molte volte, è come una seconda casa ormai. Quest’estate suoneremo al Nameless Festival, sul lago di Como. Siamo stati spesso in Italia, sia per suonare sia per fare promo», raccontano gli Ofenbach.

Uscito il 24 febbraio, il brano ha un sound pop-dance e unisce la musica del duo francese alla voce di Svea, in quella che è una hit internazionale che celebra la danza di gesti e degli sguardi, come forma di espressione e comunicazione tra le persone, capace di oltrepassare confini emotivi, limiti culturali e barriere linguistiche. «Onestamente “Body Talk” non è nata come una hit estiva, ma siamo contenti che possa diventarlo e piacere alla gente», dice Dorian Lauduique. «Il ballo è il primo modo di comunicare con una persona, il linguaggio del corpo è la prima cosa da guardare per percepirne la vicinanza. Il corpo parla più della bocca, è un linguaggio universale, non solo nei club», aggiunge César de Rummel. E sulla collaborazione con Svea dicono: «Prima di ‘Body Talk’ non conoscevamo Svea, è la label che ci ha fatto incontrare. La prima take che abbiamo fatto ci è piaciuta».