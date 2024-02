ARMA NUCLEARE

Il clima è da guerra fredda. Gli Stati Uniti accusano la Russia di lavorare per progettare una nuova arma nucleare antisatellite da posizionare nello spazio. Il Cremlino smentisce e parla di stratagemma della Casa Bianca per screditare Mosca. L’allarme era stato lanciato ieri a Washington dal presidente della Commissione Intelligence della Camera, il repubblicano Mike Turner: parlando di questa nuova arma progettata da Mosca ha parlato di “seria minaccia alla sicurezza nazionale”. Il democratico Jim Himes, membro della stessa commissione, ha invitato alla calma, spiegando che la minaccia non sarebbe immediata. Il consigliere alla sicurezza nazionale Jack Sullivan si è detto sorpreso dall’annuncio fatto da Sullivan.

ACCUSE RISPEDITE AL MITTENTE

Dalla Russia non si è fatta attendere la risposta del portavoce del Cremlino che ha parlato di propaganda della Casa Bianca per spingere il Congresso americano ad approvare nuovi stanziamenti per l’Ucraina. Dimitri Peskov ha affermato che “le voci su una seria minaccia alla sicurezza nazionale degli Usa da parte della Russia, alla quale oggi sarà dedicata una riunione ristretta a Washington, non sono altro che un tentativo dell'amministrazione Biden di convincere il Congresso ad approvare i nuovi stanziamenti per l'Ucraina. E' ovvio - ha detto il portavoce - che la Casa bianca sta cercando, con le buone o con le cattive, di spingere il Congresso a votare a favore della proposta di stanziare questo denaro”.