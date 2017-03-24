Gorillaz, dopo sette anni il nuovo album Humanz

Gorillaz, dopo sette anni il nuovo album "Humanz"

Gorillaz, dopo sette anni il nuovo album "Humanz"

Redazione Web

24 marzo 2017, ore 10:57

Tante collaborazioni tra cui Rag'n' Bone Man, De La Soul e Benjamin Clementine

I Gorillaz, la band virtuale più famosa al mondo creata da Damon Albarn frontman dei Blur e dal fumettista Jamie Hewlett, dopo sette anni ritorna con il nuovo album il 28 aprile dal titolo "Humanz". È online il cartone animato di 6 minuti diretto da Jamie Hewlett che racchiude quattro nuovi brani di "Humanz": tutta "Saturnz Barz" e frammenti di "Ascension", "Andromeda" e ‘"We Got The Power".
Prodotto dai Gorillaz, da The Twilight Tone of D /\ P e Remi Kabaka è stato registrato tra Londra, Parigi, New York, Chicago e la Jamaica. Murdoc Niccals (basso), Noodle (chitarra), Russel Hobbs (batteria) e 2D (voce) sono – come sempre – accompagnati da artisti che appaiono come feature nei brani dell’album: Rag’n’ Bone Man, Jehnny Beth (Savages), Danny Brown, Benjamin Clementine, De La Soul, D.R.A.M., Peven Everett, Anthony Hamilton, Grace Jones, Zebra Katz, Kelela, Mavis Staples, Vince Staples, Popcaan, Pusha T, Jamie Principle e Kali Uchis sono alcuni tra i tanti nomi.

"Humanz" contiene 14 brani e sarà disponibile in versione cd standard, vinile e digital download. Ci sarà anche un doppio cd deluxe con 19 brani.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Ucraina e Ue cercano una posizione comune prima del vertice tra Trump e Putin in programma il 15 agosto in Alaska

    Ucraina e Ue cercano una posizione comune prima del vertice tra Trump e Putin in programma il 15 agosto in Alaska

  • Crisi a Gaza, appello internazionale per fermare l’offensiva e garantire aiuti umanitari

    Crisi a Gaza, appello internazionale per fermare l’offensiva e garantire aiuti umanitari

  • Addio a Jim Lovell, eroe dell’Apollo 13, è stato una leggenda dell’esplorazione spaziale

    Addio a Jim Lovell, eroe dell’Apollo 13, è stato una leggenda dell’esplorazione spaziale

  • Matteo Salvini a RTL 102.5: “Al lavoro per rivedere rinnovi patente per età”

    Matteo Salvini a RTL 102.5: “Al lavoro per rivedere rinnovi patente per età”

  • "Oltre al malore per cause naturali o indotte da alcol o droghe c'è anche una terza possibilità: che Simona sia scivolata vicino la piscina, abbia sbattuto la testa e abbia perso i sensi. Dall'autopsia sarebbe emerso un piccolo segno sotto la nuca. I

    New Hit di RTL 102.5: ecco tutti i successi italiani e internazionali in onda da questa settimana

  • Torna l'anticiclone africano sull'Italia, da oggi dieci giorni di caldo rovente, con picchi di 40°

    Torna l'anticiclone africano sull'Italia, da oggi dieci giorni di caldo rovente, con picchi di 40°

  • Buon compleanno Charlize!! Oggi l'attrice, premio Oscar, compie 50 anni (e non sentirli)

    Buon compleanno Charlize!! Oggi l'attrice, premio Oscar, compie 50 anni (e non sentirli)

  • Suicida in carcere Stefano Argentino, accusato dell'omicidio di Sara Campanella

    Suicida in carcere Stefano Argentino, accusato dell'omicidio di Sara Campanella

  • La vicenda Almastri a settembre in parlamento, il presidente Meloni non avrebbe commesso reati

    La vicenda Almastri a settembre in parlamento, il presidente Meloni non avrebbe commesso reati

  • Washington e Mosca dialogano sull’Ucraina, Putin avrebbe proposto a Witkoff una tregua aerea

    Washington e Mosca dialogano sull’Ucraina, Putin avrebbe proposto a Witkoff una tregua aerea

82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il direttore Alberto Barbera racconta le novità a RTL 102.5

82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il direttore Alberto Barbera racconta le novità a RTL 102.5

Ieri è stato presentato ufficialmente il programma dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, RTL 102.5 sarà la radio ufficiale della manifestazione.

Superman: trama, cast e recensione del nuovo film in arrivo oggi nelle sale italiane

Superman: trama, cast e recensione del nuovo film in arrivo oggi nelle sale italiane

Il cinefumetto più politico degli ultimi anni, costruito dentro un blockbuster colorato, scanzonato e molto intelligente

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Dame un Grr” di Fantomel e Kate Linn con Jason Derulo e "Spies" di Robbie Williams

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Dame un Grr” di Fantomel e Kate Linn con Jason Derulo e "Spies" di Robbie Williams

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5