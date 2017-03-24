Gorillaz, dopo sette anni il nuovo album "Humanz"

Tante collaborazioni tra cui Rag'n' Bone Man, De La Soul e Benjamin Clementine

I Gorillaz, la band virtuale più famosa al mondo creata da Damon Albarn frontman dei Blur e dal fumettista Jamie Hewlett, dopo sette anni ritorna con il nuovo album il 28 aprile dal titolo "Humanz". È online il cartone animato di 6 minuti diretto da Jamie Hewlett che racchiude quattro nuovi brani di "Humanz": tutta "Saturnz Barz" e frammenti di "Ascension", "Andromeda" e ‘"We Got The Power".

Prodotto dai Gorillaz, da The Twilight Tone of D /\ P e Remi Kabaka è stato registrato tra Londra, Parigi, New York, Chicago e la Jamaica. Murdoc Niccals (basso), Noodle (chitarra), Russel Hobbs (batteria) e 2D (voce) sono – come sempre – accompagnati da artisti che appaiono come feature nei brani dell’album: Rag’n’ Bone Man, Jehnny Beth (Savages), Danny Brown, Benjamin Clementine, De La Soul, D.R.A.M., Peven Everett, Anthony Hamilton, Grace Jones, Zebra Katz, Kelela, Mavis Staples, Vince Staples, Popcaan, Pusha T, Jamie Principle e Kali Uchis sono alcuni tra i tanti nomi.



"Humanz" contiene 14 brani e sarà disponibile in versione cd standard, vinile e digital download. Ci sarà anche un doppio cd deluxe con 19 brani.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti