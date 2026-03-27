Guerra del Golfo: Donald Trump annuncia altri dieci giorni senza attacchi alle centrali iraniane

Spiragli di pace tra Iran e USA nel 28esimo giorno di guerra. Il presidente Donald Trump ha annunciato il prolungamento dello stop agli attacchi alle centrali elettriche iraniane per altri 10 giorni, fino al 6 aprile alle ore 20 , perché le "trattative stanno andando bene". Poi ha aggiunto: "Saremo il loro peggior incubo, prendere il controllo del greggio degli ayatollah resta un'opzione". Secondo il Wall Street Journal gli Usa valutano comunque l'invio di altri 10mila militari in Medio Oriente . Oggi in Francia il G7 Esteri : ci sarà anche il capo del Dipartimento di Stato USA Marco Rubio .

Israele continua la pressione

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver condotto una serie di attacchi “nel cuore di Teheran”, mentre si vedevano colonne di fumo levarsi sullo skyline di Beirut dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato ancora la sua minaccia di distruggere gli impianti energetici iraniani a seguito dell'effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz. Israele ha spostato migliaia di soldati oltre il confine in Libano, dove i funzionari israeliani hanno dichiarato di voler assumere il controllo dell'intera area a sud del fiume Litani — circa 20 miglia (circa 30 chilometri) a nord del confine. Di fronte a un mercato azionario in subbuglio, giovedì Trump ha prorogato la scadenza dell’ultimatum per la riapertura dello Stretto di Hormuz fino al 6 aprile, dichiarando che l'Iran aveva chiesto una proroga e che i colloqui stavano andando «molto bene», nonostante l’Iran continui a insistere pubblicamente sul fatto che non sta negoziando con la Casa Bianca una proposta in 15 punti per porre fine al conflitto.

Il bilancio delle ostilità

La guerra ha causato più di 1.900 vittime in Iran e quasi 1.100 in Libano. In Israele sono morte diciotto persone, mentre sono stati uccisi anche tre soldati israeliani sono state registrate vittime anche in Libano. Tredici militari statunitensi hanno perso la vita, oltre a numerosi civili sia sulla terraferma che in mare nella regione del Golfo. Milioni di persone in Libano e in Iran sono state sfollate. Ecco gli ultimi aggiornamenti: venerdì il ministro delle Finanze Nicola Willis ha illustrato un piano in quattro fasi per far fronte a future carenze di carburante, che nei livelli più gravi prevede limiti all’acquisto di benzina e la sua destinazione prioritaria ai servizi essenziali per la sopravvivenza. Willis ha reso noti i criteri, tra cui le restrizioni alle esportazioni e lo stato delle scorte nazionali di carburante, che determineranno il passaggio da un livello all'altro. Willis ha affermato che l'attuale designazione corrisponde alla fase uno, il livello più basso, ma che è importante che i neozelandesi siano consapevoli della possibile portata delle restrizioni future. Attualmente in Nuova Zelanda non sono in vigore restrizioni sull'uso o sull'acquisto di benzina.

Regno Unito al G7: "Teheran non può tenere in ostaggio economia globale"

La ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper ha chiesto una "rapida risoluzione" della guerra in Medioriente e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Intervenendo alla riunione dei ministri degli Esteri del G7 alla periferia di Parigi, Cooper ha affermato che l'Iran sta minando l'economia globale bloccando il traffico marittimo internazionale attraverso lo Stretto di Hormuz, la via navigabile più importante al mondo per il trasporto di petrolio. "Francamente, non si può permettere all'Iran di tenere in ostaggio l'economia globale a causa di uno stretto vitale per le rotte marittime internazionali e la libertà di navigazione", ha detto.



