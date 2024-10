Guerre e clima minacciano l’agricoltura: produzione in calo, prezzi in aumento e più fame nel mondo

Le guerre e il cambiamento climatico stanno causando danni sempre più gravi all'economia globale, con effetti diretti sulla produzione agricola, una crescita notevole dei prezzi e un aumento dell'insicurezza alimentare. Questo è l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) durante la sua prima conferenza internazionale organizzata in collaborazione con l’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara.





LA GUERRA IN MEDIO ORIENTE

Le tensioni crescenti in Medio Oriente hanno portato, in meno di tre giorni, a un aumento del prezzo del petrolio del 6,5%, con un impatto immediato sui prezzi al consumo, già influenzati negativamente da ondate di caldo e siccità, fenomeni sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Secondo SIMA, rispetto a trent’anni fa, le perdite annue in alcune coltivazioni risultano drammatiche: sono 69 milioni di tonnellate per i cereali, 40 milioni per la frutta, 40 milioni per lo zucchero e 39 milioni per le verdure, per un totale di circa 190 milioni di tonnellate di cibo in meno all'anno. A questo scenario complesso si aggiunge il peso dei conflitti armati. SIMA evidenzia che, ad esempio, circa il 18% dei terreni agricoli nelle regioni orientali dell’Ucraina è rimasto incolto dal 2022 a causa della guerra, con conseguenze significative sulla produzione agricola del Paese: la produzione di mais è diminuita del 36%, quella di grano del 35% e quella dei semi e dell’olio di girasole del 10%. Tali flessioni impattano sul mercato globale, determinando aumenti di prezzo a livello internazionale che si riflettono anche sui consumatori italiani. Tra il 2022 e il 2024, i prezzi degli alimenti in Italia sono aumentati del 21,1%, con rincari record per riso (+43,6%), olio di semi (+45,8%), farina e cereali (+25,9%) e pasta (+30,7%).