"Hai già cambiato tre outfit amore": Fedez ironizza sui look della Ferragni (in quarantena)

Quarantena in allegria per i Ferragnez. Fedez e Chiara sono positivi al Covid ed hanno annullato la vacanza in montagna. Casa, mascherine Ffp2 per preservare Leone e Vittoria (i loro due figli) e tante Instagram Stories. La quarantena sembra procedere nel migliore dei modi per la coppia più cliccata della Rete. A giudicare dalle storie Fedez pare che si sia adattato alla situazione, Chiara molto meno.

Fedez non perde la verve comica. E dice: "Potevi essere in una baita a festeggiare con il vin Brule in montagna e invece abbiamo appena fatto la lista delle medicine dei bimbi. Amore, ma non sei contenta?" La Ferragni, che diventerà zia a breve (sua sorella Francesca ha annunciato di essere in dolce attesa) sembra essere stanca di questa situazione. Casa, dolce casa, nessuna gira in montagna o shopping per i negozi della moda milanese.





LE INSTAGRAM STORIES

Chiara alla porta con Leone che corre in triciclo, Fedez riprende tutta la scena e sembra uno spin off della serie The Ferragnez. Fedez, per rendere la scena ancora più virale, mette come sottofondo una musica da Carnevale di Rio. Un modo per passare il tempo e divertirsi. Ma al momento del pranzo arriva il momento da immortalare: Chiara si toglie la mascherina, mangia un piatto di tortellini e resta a letto. "Pranzetto romanticoooo!", esclama Fedez. "E comunque in una giornata hai già cambiato tre outfit amore, nemmeno in fashion week!", continua Fedez.





PRESTO CHIARA FERRAGNI DIVENTERA' ZIA

Francesca Ferragni è incinta. La notizia, che è stata comunicata dalla sorella di Chiara sui social, sta facendo il giro della Rete. Intanto, tantissimi siti internet (in tutto il mondo) stanno dando la notizia. C'è molta attesa, tanta allegria dopo questo annuncio. Ma Chiara, a causa del Covid, sembra molto giù di morale. Fedez, come si può notare dalle Ig Stories, invece, appare allegro e cerca di sdrammatizzare: per fortuna entrambi, che sono vaccinati, stanno bene. Anzi, la Ferragni proprio nei giorni scorsi - dopo aver annunciato di aver contratto il Covid - ha fatto un appello a tutti affinché si vaccinino.