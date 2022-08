House of the Dragons, ascolti da record per il debutto del prequel di GOT

Era sicuramente uno dei titoli più attesi dell’estate 2022. Il prequel di Game Of Thrones ha finalmente fatto il suo debutto in USA (e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic in lingua originale) e il successo è stato subito immediato. Addirittura in alcuni paesi il servizio streaming HBO Max ha subìto un crash momentaneo di qualche minuto per il troppo pubblico che si è riversato sulla piattaforma.

MIGLIOR DEBUTTO DI SEMPRE PER UNA SERIE HBO

Come riporta Deadline, il noto blog americano di notizie cinematografiche, la prima puntata di House of the Dragon ha ottenuto 9,986 milioni di spettatori, un dato che tiene conto della trasmissione lineare e delle varie opzioni di HBO Max negli Stati Uniti. Si tratta del miglior debutto per una nuova serie originale per quanto riguarda HBO. Ma non è tutto. Infatti, sempre secondo quanto riporta Deadline, la première del prequel del Trono di spade è stata un successo anche sui social, con l’hashtag di tendenza più lungo su Twitter, classificandosi al primo posto per 14 ore consecutive e al primo posto anche su Google Trends.

I DATI CONFRONTATI CON QUELLI DI GAMES OF THRONES

Confrontiamo ora gli ascolti del debutto di House of the Dragon con i dati registrati nell’epico finale di stagione del Trono di spade. L’ultima puntata dell’ottava stagione, andata in onda nel 2019, registrò il record assoluto di sempre per HBO ottenendo 19.3 milioni di spettatori. Se invece mettiamo a confronto i dati dell’esordio del prequel con quelli del debutto di GOT del 2011, la prima puntata di House of the Dragon segna un +350%.

LA TRAMA DEL PREQUEL

La trama racconta quella che è nota come “La danza dei draghi”, la battaglia per la successione al trono. Quando re Viserys I (Paddy Considine) tenta di nominare sua figlia come sua legittima erede, la principessa Rhaenyra (Milly Alcock/Emma D’Arcy) scatena il dissenso a corte dando origine a una guerra civile: il popolo non vuole una donna sul Trono di Spade, ma il fratello minore del re, il principe Daemon Targaryen (Matt Smith), grande combattente ma dal carattere inaffidabile.