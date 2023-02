I Black Eyed Peas a RTL 102.5: "Abbiamo un bel ricordo dell'Italia. Per avere successo serve una connessione tra pubblico e artista"

I Black Eyed Peas, super ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo, arrivano a The Flight su RTL 102.5. “L’ultima volta che siamo stati a Sanremo era il 2004, eravamo appena diventati maggiorenni, ci siamo divertiti molto. Abbiamo degli ottimi ricordi dell’Italia, siamo gente che ama lo sport e il cibo”, dicono a RTL 102.5.







IL SEGRETO DEL SUCCESSO

“Il segreto è divertirsi, la musica aiuta a dimenticarsi dei problemi, trovare un modo di raccontarli per connettere il pubblico e l’artista”, raccontano a ‘The Flight’. “Abbiamo scritto Simply the best quest’estate in Romania. Questa canzone ha raccolto tutta l’energia dal nostro tour in giro per l’Europa”, svelano i Black Eyed Peas in radiovisione.

“A volte è bello non prendersi troppo sul serio”, dicono nel corso dell’intervista a The Flight. E poi, prima di lasciare la diretta, dichiarano: “Amiamo la musica di Benny Benassi, Alex Gaudino e i Crookers”, concludono.