I deliri religiosi alla base della strage familiare di Palermo: una coppia di fanatici avrebbe istigato Barreca al triplice delitto

DEGRADO E IGNORANZA

Siamo di fronte a una storia dove si incontrano ignoranza, fanatismo e stupidità. Giovanni Barreca, muratore di 54 anni, ha sterminato la sua famiglia, uccidendo la moglie e due figli maschi, di 16 e 5 anni. Lo avrebbe fatto istigato da una coppia di fanatici religiosi, conosciuti durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica. Si chiamano Sabrina Fina e Massimo Carandente. Sarebbero stati loro ad alimentare l’ossessione mistica dell’uomo, convinto che la casa andasse liberata da presenze demoniache. Tutti e tre hanno trascorso la notte in carcere. Cristian Violante, un pastore evangelico che aveva conosciuto la famiglia Barreca, oggi dice: "Erano brave persone, una famiglia che non faceva male nemmeno a una mosca. Se una setta ha indotto Giovanni a fare tutto questo, allora devono marcire in galera. Noi evangelici non siamo tutti così".

L'OSSESSIONE DI SATANA

Barreca ha confessato il triplice omicidio chiamando i Carabinieri. Che nell’abitazione hanno trovato i cadaveri dei figli (Kevin e Manuel), probabilmente strangolati: uno era legato a una catena. I resti della moglie sono stati bruciati e sepolti a poca distanza dall’abitazione. In casa c’era anche una terza figlia, di 17 anni, trovata viva ma sotto choc. Giovanni Barreca, che si definiva soldato di Dio, da tempo manifestava ossessioni contro Satana e riempiva le sue giornate con deliranti citazioni religiose. Pare che tra l’altro non volesse che i figli studiassero sui libri di scuola. In un contesto di ignoranza, povertà e violenza.