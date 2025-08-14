I passi per la pace, Trump e Putin si confontano tra poche ore, in Alasaka sono scattate le misure di sicurezza

Il cammino verso la pace in Europ a passa attraverso il vertice tra Trump e Putin , avvolto da misure di sicurezza e notizie velate. Ma le disposizioni sono notizie come la chiusura dei voli civili sopra Anchorage . Il sito della Federal Aviation Administration specifica che lo spazio aereo entro un raggio di 48,3 km da Anchorage , fino a un'altitudine di 5.500 metri, sarà soggetto a restrizioni. E' toccato al Ted Stevens Airport, lo scalo internazionale della città, avvisare i passeggeri in transito che per le "previste attività Vip" le restrizioni "potrebbero interessare lo spazio aereo per tutto venerdì 15 agosto" e "causare ritardi o modifiche agli orari p e r i voli di aviazione generale e commerciali". Chi deve viaggiare, se ne faccia una ragione. Anche la sede dell'incontro, la Joint Base Elmendorf-Richardson , è stata scelta per motivi di sicurezza. La base congiunta di Aeronautica e Esercito è situata all'estremità settentrionale della città e ospita oltre 5.500 tra militari e civili. E' stata scelta perchè soddisfa i requisiti di sicurezza ma anche perchè, nel pieno della stagione estiva, c'erano poche altre alternative per un meeting organizzato in pochi giorni. Curiosamente la base storicamente è stata usata per contrastare l'Unione Sovietica e lanciare intercettazioni di aerei russi e cinesi, ora si appresta ad accoglierne uno russo, quello su cui viaggerà Putin .

Al termine del vertice conferenza stampa congiunta

'incontro tra Trump e Putin inizierà domani alle 11.30 ora locale (le 21.30 in Italia). Si comincia a delineare con maggiore certezza il programma del vertice, che inizierà con un incontro bilaterale tra i due capi di Stato alla sola presenza degli interpreti. Dopo il pranzo è previsto un summit allargato alle delegazioni e infine la conferenza stampa dei due leader. Tra i temi, oltre alla pace in Ucraina, anche la sicurezza, i temi internazionali e gli armamenti. Intanto Zelensky è stato ricevuto a Londra da Starmer: i due hanno concordato che il vertice di domani può essere una 'chance di pace se Putin sarà serio'. Per l'Ue, è 'importante mantenere la pressione su Mosca' per arrivare alla pace. La Casa Bianca conferma che Donald Trump e Vladimir Putin terranno una conferenza stampa congiunta dopo il loro incontro in Alaska. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

La pressione del Regno Unito

Il Regno Unito e l'Ucraina hanno voluto dare oggi "un potente segno di unità e di forte determinazione a ottenere una pace giusta e duratura" alla vigilia del vertice di domani in Alaska fra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladnir Putin. Lo si legge in una nota diffusa da Downing Street sulla "colazione privata" avuta oggi da Keir Starmer a Londra con Volodymy Zelensky. I due leader concordano che il vertice in Alaska offre "una concreta chance di progresso" verso la fine della guerra russo-ucraina "a patto che Putin agisca in modo tale da provare di essere serio riguardo alla pace".



