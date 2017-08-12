Il capo lascia una zucchina “hot” alla dipendente facendo l’occhiolino e…

12 agosto 2017, ore 07:00
agg. 12 marzo 2021, ore 15:39
Il finale non è quello che ti aspetti!
Una donna ha pubblicato su Twitter una foto del “regalo” che il capo le ha lasciato sulla scrivania facendole l’occhiolino: una zucchina dalle forme decisamente compromettenti. Il post, con cui spiegava la situazione, ha ricevuto risposte da tantissime donne, molte delle quali le consigliavano di denunciare questa scena di “molestia sessuale” all’ufficio delle risorse umane. Tuttavia la “vittima” si è dimenticata un piccolo particolare: il suo capo non era un uomo, bensì una signora amante del giardinaggio e dell’orto! In un post successivo c’è stata la precisazione sull’accaduto: l’ufficio delle risorse umane potrà stare tranquillo!
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Trento la provincia nella quale si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Maglia nera per Reggio Calabria
Risalgono le grandi città metropolitane. Roma sale di 13 gradini rispetto all’edizione 2024 arrivando 46 ª. Il Sud rimane in coda con Cagliari al 39° posto prima provincia meridionale per piazzamento e Reggio Calabria ultima classificata
Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia"
Antonio Marano, Presidente di Confindustria Radio TV, interviene su RTL 102.5