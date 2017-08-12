Il capo lascia una zucchina “hot” alla dipendente facendo l’occhiolino e…

Il finale non è quello che ti aspetti!

Una donna ha pubblicato su Twitter una foto del “regalo” che il capo le ha lasciato sulla scrivania facendole l’occhiolino: una zucchina dalle forme decisamente compromettenti. Il post, con cui spiegava la situazione, ha ricevuto risposte da tantissime donne, molte delle quali le consigliavano di denunciare questa scena di “molestia sessuale” all’ufficio delle risorse umane. Tuttavia la “vittima” si è dimenticata un piccolo particolare: il suo capo non era un uomo, bensì una signora amante del giardinaggio e dell’orto! In un post successivo c’è stata la precisazione sull’accaduto: l’ufficio delle risorse umane potrà stare tranquillo!





Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti