Il cast di 'Che Dio ci aiuti' racconta a RTL 102.5 la settima stagione della serie. L'ad Luca Bernabei: "

Luca Bernabei, Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon, ospiti di RTL 102.5, hanno raccontato in diretta in radiovisione la nuova stagione di ‘Che Dio ci aiuti’. Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, la nuova stagione partirà domani, 12 gennaio 2023 su Rai 1.

PARTE LA NUOVA STAGIONE DI ‘CHE DIO CI AIUTI’, DA DOMANI IN PRIMA SERATA SU RAI 1

Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, è intervenuto nel corso di Non Stop News per presentare la nuova stagione – la settima – della fortunata serie ‘Che Dio ci aiuti’. «La settima edizione sarà la più bella – afferma Luca Bernabei – ‘Che Dio ci aiuti’ è una carezza per l’anima in un periodo in cui di carezze ne riceviamo ben poche. Siamo bombardati da fatti e storie terribili e Suor Angela e Azzurra ci aiutano a decifrarli con più leggerezza e a viverli con un tocco di spiritualità, che non guasta mai. Non dobbiamo pensare che siamo gli unici e possiamo risolvere tutto, ogni tanto alzare lo sguardo verso l’alto e dire come Suor Angela “Che Dio ci aiuti” può servire». Francesca Chillemi, che interpreta Azzurra, ha raccontato a RTL 102.5 l’emozione della nuova stagione: «Domani siamo in onda e sono emozionatissima. Siamo ancora sul set, stiamo finendo le riprese. È una sensazione molto bella perché non c’è l’attesa, sei ancora nel personaggio e intanto lo vedi già in onda. ‘Che Dio ci aiuti’ è stato per me una crescita anche personale, le persone che ho incontrato sul set sono entrate a far parte anche della mia vita privata. Fare questo lavoro è un dono». Fra i personaggi di spicco della serie lo psichiatra Emiliano, interpretato da Pierpaolo Spollon, che nella nuova stagione è alle prese con una delusione d’amore. «Il mio personaggio, Emiliano, è molto bravo ad aiutare gli altri ma meno ad aiutare sé stesso – racconta Spollon a RTL 102.5 – In questa stagione dispensa ottimi consigli ma poi quando è il momento di fare qualcosa per sé stesso si ritrova in situazioni molto imbarazzanti. Ho detto agli sceneggiatori “quest’anno sbizzarritevi, fate di me quello che volete”, stavo scherzando ma mi hanno preso alla lettera».

IL PASSAGGIO DI TESTIMONE

Nella nuova stagione, Azzurra si troverà ad affrontare nuove prove senza la preziosa presenza di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, che sarà temporaneamente assente dal convento ma sempre pronta a dare il suo supporto alla novizia. «Francesca Chillemi nel corso degli anni ha saputo evolversi all'interno della serie. All'inizio il personaggio di Azzurra aveva un ruolo prevalentemente comico, ma con il passare del tempo Francesca è cresciuta artisticamente, diventando capace di interpretare anche ruoli più drammatici. Per questo motivo abbiamo deciso che fosse pronta per un passaggio di testimone. Elena Sofia Ricci sarà presente nella serie, sarà l’angelo custode, con lei inizierà la serie, andrà e verrà», afferma Bernabei. «Alla fine della sesta stagione Azzurra ha ricevuto la sua chiamata. La lasciamo così, davanti a questa importante scelta – dice Francesca Chillemi – La settima stagione inizia con un Azzurra convita per la scelta fatta ma messa di fronte ad una grande mancanza: Suor Angela, che rappresenta un pilastro nella sua vita, piano piano si allontanerà. Questo permetterà ad Azzurra di mettere un po’ in pratica i suoi insegnamenti».

ORIETTA BERTI, GUEST STAR DELLA NUOVA STAGIONE

Nella nuova stagione ci sarà anche Orietta Berti, che interpreterà sé stessa e sarà la guest star di uno speciale episodio. «Orietta Berti è nella serie perché Pierpaolo Spollon è un suo fan sfegatato» svela Bernabei a RTL 102.5 «Si sono incontrati sul set e si sono divertiti da morire. Vedrete delle cose esilaranti». «Con Orietta non ci siamo solo divertiti ma abbiamo iniziato una vera e propria storia d’amore – dichiara Pierpaolo Spollon – Ormai io e lei abbiamo un’affinità elettiva. Sul set abbiamo tanto riso. Intreccia la mia linea di racconto con la sua quindi lei ha lavorato quasi esclusivamente con me. Lei è pop allo stato puro».

LUCA BERNABEI NELLA LISTA DELLE 500 PERSONE PIÙ INFLUENTI DELL’AUDIOVISIVO

Luca Bernabei è appena stato inserito nella Variety500, la lista delle 500 persone più influenti dell'industria globale dell'audiovisivo. «Sono dei riconoscimenti non attribuibili solo alla mia persona, ma all’intera squadra Lux Vide, che in questi anni ha costruito delle serie che sono state dei successi in Italia e nel mondo. Inoltre, sono contento di dividere questo successo con Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer e CEO Continental Europe di Fremantle. Questi successi si fanno solo in gruppo. I team vincono quando solidali verso l’obiettivo», afferma Bernabei. «Per noi comunicatori è un momento importante, possiamo essere la medicina a queste situazioni complesse che ci troviamo a vivere. Possiamo far passare alla gente una serata felice, mandarli a letto tranquilli. L’obiettivo di tutte le produzioni della Lux Vide è farli essere partecipi di un sogno. Non smettiamo di sognare anche se il mondo ci dice di farlo» conclude.