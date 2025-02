Il curioso intervento di Michelle Comi, l’influencer è tornata vergine

“Intervento andato, sono tornata vergine! Grazie del supporto a tutti”, è così che Michelle Comi, nota influencer e personaggio di Onlyfans, ha fatto sapere ai suoi follower di essersi sottoposta ad una vaginoplastica e ad una vulvoplastica, due interventi chirurgici per ritornare vergine e ridurre le piccole labbra.

Michelle aveva annunciato l'intenzione di sottoporsi a un'operazione di vaginoplastica qualche tempo prima. Aveva condiviso che uno dei suoi più grandi rimpianti era che la sua prima esperienza fosse stata vissuta con troppa superficialità, sottolineando che quel momento per lei rappresentava qualcosa di “molto importante” e “speciale e unico”.

“Ho deciso di sottopormi a una vaginoplastica. Sono consapevole che si tratti di un intervento molto delicato, sono consapevole dei rischi che questo intervento possa comportare. La chirurgia che voi spesso demonizzate in questo caso può aiutarmi a superare questo dolore” ha dichiarato.





L’INTERVENTO E LE MOTIVAZIONI

Il cammino che ha condotto la Comi a questa scelta è stato raccontato in un servizio della trasmissione televisiva "Le Iene", che ha documentato l'intervento in sala operatoria, illustrando il processo chirurgico, e ha approfondito le ragioni che hanno spinto la giovane donna a prendere questa decisione, raccogliendo le sue testimonianze sia prima che dopo l'operazione. Durante il servizio è stato documentato tutto il percorso, dalle visite preparatorie fino al post-operatorio.

“Inseguire una perfezione che non esiste”, questa, secondo le parole di Michelle Comi la vera motivazione che l’ha portata a sottoporsi a questo intervento ma anche a tutti quelli precedenti. Ha poi affermato alle telecamere del programma di avere un brutto ricordo della sua prima esperienza intima: “Uno dei miei più grandi rimpianti è che la mia prima volta è successa con troppa superficialità. Non ho un bel ricordo, un po’ fatto a caso, non è che c’era quel sentimento”.





COS’È LA VAGINOPLASTICA

il chirurgo plastico Paolo Mezzana, specializzato in chirurgia dei genitali esterni e autore del libro “I dialoghi della vagina”, ha spiegato ai microfoni di Vanity Fair che la vaginoplastica “è un intervento che genericamente indica una riduzione chirurgica del canale vaginale, quando è più lasso o più largo. In questi casi può essere stretto per dare più continenza. Si esegue un’esportazione di muscoli nel canale vaginale e si rimettono vicini i ventri muscolari”.