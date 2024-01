Il Festival di Sanremo sta per arrivare, tutto quello che c'è da sapere sulla direzione musicale

Si lavora intensamente a Sanremo. Prove su prove, all'Ariston è quasi tutto pronto per la prima puntata (attesissima) del 6 febbraio. Trenta cantanti in gara che si esibiranno nel corso della prima serata.

Intanto, a svelare qualcosa in più è Leonardo De Amicis, direzione musicale di Sanremo, che all'Ansa dice:

"Il mio lavoro resta sostanzialmente lo stesso delle altre edizioni, dal coordinamento delle sigle e degli stacchi alle esibizioni fuori concorso. Questo a differenza delle canzoni in gara, in cui cantautori e interpreti hanno il loro direttore. Ovvio che il modo di suonare dell'orchestra si evolve a seconda del tipo di suono che si deve fare emergere: si passa da un approccio di musica classica, a un crossover che combina analogico e digitale. Inevitabile doversi adattare ai nuovi linguaggi".

Si lavora in sinergia con l'artista, di volta in volta - spiega ancora De Amicis - e tutto è concordato insieme. Il mio approccio non cambia, per me l'aspetto che conta è mantenere uno standard professionale alto. Amo la musica e cerco di esprimermi al massimo a tutti i livelli, non solo a Sanremo. La priorità è esprimermi al meglio sin dal momento della scrittura, fase che mi tiene impegnato parecchie ore".

LA SCENOGRAFIA DEL FESTIVAL DI SANREMO

E' stata svelata, con alcune foto e un'attenta descrizione, la scenografia di Sanremo2024 (CLICCA QUI per saperne di più). Gaetano Castelli, lo scenografo da oltre vent'anni, vorrebbe abolire la scalinata: un vero must per il Festival. Amadeus, da giorni, è in riviera. Impegnatissimo, come si può immaginare, con tutto il cast di artisti, ospiti e scaletta di Sanremo.

#RADIOFESTIVAL ( PER SAPERNE DI PIU')

RTL 102.5, la prima radio d’Italia, insieme a Radio Zeta, sarà a Sanremo per raccontare il 74° festival della canzone italiana. Le trasmissioni in diretta dalla città ligure inizieranno il 5 febbraio, il giorno precedente all’inizio della kermesse. Il quartier generale del Gruppo RTL 102.5 sarà in Corso Imperatrice, vicino al Casinò di Sanremo, dove sarà posizionato il radio truck di RTL 102.5. Gli speaker e il team social si sposteranno per la città ligure per narrare ogni aspetto del Festival.

L'operazione di RTL 102.5 e Radio Zeta a Sanremo prende il nome di #RADIOFESTIVAL, con un palinsesto interamente dedicato alla manifestazione canora, con interviste, collegamenti in diretta e curiosità su tutto ciò che accade in città nei giorni della kermesse (CLICCA QUI per saperne di più).