"La scala dell'Ariston? L'avrei tolta. Ma quest'anno...": parla Gaetano Castelli (scenografo Sanremo)

Amadeus è al lavoro. L'orchestra anche. E non mancano pure decine e decine di uomini impegnati per la realizzazione della scenografia. Grandi soprese all'Ariston, dove da giorni sono iniziate le prove in vista del Festival di Sanremo che inizierà il prossimo 6 febbraio.è al lavoro. L'orchestra anche. E non mancano pure decine e decine di uomini impegnati per la realizzazione della scenografia.





All'Adnkronos parla, in esclusiva, lo storico scenografo del Festival, Gaetano Castelli. Che svela qualcosa in più sull'allestimento all'Ariston.





"Questa è la mia 22ma festival di Sanremo, la decima che firmo con mia figlia e la quinta con Amadeus, ed è stata forse la scenografia più difficile -dice il maestro, citando la figlia Maria Chiara con la qual da anni collabora- C'è voluto un anno di lavoro per avere idee nuove".

COME SARA' IL PALCO DELL'ARISTON?

E Castelli, da oltre 20 anni scenografo ufficiale del Festival, racconta tutti i dettagli dell'Ariston.





"Quest'anno, per gli ospiti sul palco dell'Ariston ci sarà una grande sorpresa: usciranno, oltre che dalle uscite laterali, anche dal centro dove succederà qualcosa che sarà spettacolare". "Non mancheranno motivi floreali, che omaggiano da sempre il Festival di Sanremo. Poi una serie di curve per far entrare lo spettatore in una sorta di volta magica -spiega Castelli- Le luci sono incorporate nel progetto e non ci sono ledwall. E' una battaglia che sto facendo, quella di eliminare i ledwall: qui finalmente non ci sono. Questo fa in modo che quando il palco è poco illuminato si accendano i riflettori che fanno da contorno al disegno scenografico, che comunque resta visibile".

"LA SCALA? NON L'AVEI MAI MESSA"

Altro dettaglio da non dimenticare: la scala dell'Ariston. Amata e temuta. Ma sempre presente in ogni edizione. Castelli la boccia.



"La scala? Se fosse stato per me non l'avrei mai messa -rivela lo scenografo. Perché toglierla vuol dire avere una scenografia pulita, altrimenti in ogni inquadratura dei cantanti, che sono quasi sempre ripresi dalla vita in su, si vedono le righe dietro".

AMADEUS FARA' A MENO DELLA SCALA?





Anche per Amadeus la scala di Sanremo è importante. Castelli ha cercato di convincere il conduttore sull'inutilità della scala.





"Sono riuscito a togliere la scala centrale -dice il creatore delle scene dell'Ariston- Anche se con Amadeus non è stato facile arrivarci. Mi ricordo che nel primo Sanremo che ho fatto con lui, lo volevo convincere a toglierla. Facemmo una riunione e mi disse: mi hai convinto. Il tempo di prendere la macchina e arrivare allo studio che mi arriva una sua telefonata: Gaetano ci ho ripensato, la scala è un simbolo, non possiamo toglierla. Mi diede una pugnalata", scherza lo scenografo"

E quest'anno? La scala a quanto pare non ci sarà. Castelli svela qualcosa in più.

"Quest'anno c'è riuscito, ma con una promessa: "Gli ho detto 'ti tolgo la centrale e te ne do due laterali' -rivela Castelli- E ti metto un colpo di scena al centro del palco".

