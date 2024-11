Il figlio di Totò Riina ricorda sui social il papà: "Vivrà sempre in e con noi". Tra i commenti anche apprezzamenti ed elogi per il boss mafioso

Una provocazione, che ha suscitato comprensibile indignazione. Salvuccio Riina, 47 anni, il terzogenito di quello che fu capo dei capi della mafia siciliana, Totò, ha pubblicato un post su Instagram per omaggiare il padre. Lo ha fatto nell'anniversario della sua scomparsa, avvenuta in carcere il 17 novembre 2017.

Like e commenti al post di Salvuccio Riina

L'uomo ha postato una foto incorniciata del mafioso corleonese con accanto un vaso con due rose rosse. Nella didascalia ha scritto: "Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in Noi e con Noi". Quasi 900 i like ricevuti in meno di 24 ore su Instagram, mille su Facebook. Tra i commenti si leggono anche frasi come "un grande uomo con i veri valori della famiglia", "grande uomo non ne nascono più come lui sicuramente", "Totò l'imbattibile e unico", "una leggenda delle leggende, un padre e un uomo d'onore", "sarebbe stato un onore da parte mia potergli stringere la mano".

Riina, le repliche del Comune di Corleone e della presidente commissione Antimafia

Chi è Salvuccio Riina

Il Comune di Corleone ha prontamente commentato la vicenda: "Continuano le provocazioni via social di Salvuccio Riina. Ancora una volta, l'Amministrazione comunale, insieme a tutto il Consiglio comunale, prende nettamente le distanze da tali sortite e anche da alcuni sconcertanti commenti apparsi sotto il post su Instagram. Il boss Totò Riina appartiene ad un passato di sangue che ha macchiato il nome di Corleone in maniera quasi indelebile". La nota diffusa prosegue con parole ancora più nette: "Tali esternazioni non ci intimidiscono, ma anzi non fanno altro che rafforzare il nostro impegno quotidiano, insieme ai corleonesi onesti, per costruire una nuova Corleone, una Corleone dove personaggi come Riina jr non saranno più benvenuti". Da segnalare anche la presa di posizione di Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia: "Lo Stato ha vinto, Riina ha perso. Un uomo che si è contraddistinto per ferocia e malvagità; ha seminato tanto di quel sangue che nessuna 'nostalgia' potrà mai cancellare. 'Totò è stato battuto'; e di lui non resta che il ricordo di un uomo in fuga, solo e braccato, che alla fine si è dovuto arrendere alla morsa degli inquirenti e delle forze dell'ordine che gli davano la caccia".Salvuccio Riina si è sposato lo scorso giugno con una donna spagnola, con tanto di festa di matrimonio a Corleone. L'uomo ha scontato una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione. Uscito dal carcere, ha vissuto tra il Veneto e l'Abruzzo, ammesso al regime di affidamento ai servizi sociali, un percorso fatto con l'Associazione famiglie contro la droga, ha terminato gli studi e si è laureato. Nel 2023 è rientrato a Corleone.