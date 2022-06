"Il Gf vip? Mi manca, vorrei tornarci...": la confessione di Maria Teresa Ruta a RTL102.5 News

A RTL 102.5 News torna Maria Teresa Ruta, ex concorrente del Grande Fratello vip in coppia con sua figlia Guenda (nata dal matrimonio con Amedeo Goria). Ora la Ruta, che ha una grande carriera da giornalista sportiva alle spalle, ha appena pubblicato il suo tredicesimo libro. “Siamo appena usciti da una settimana, ma pensiamo a una seconda edizione, anche perché nel libro non abbiamo potuto inserire tutti i cimiteri. Non è un argomento tabù, del resto anche la Disney ha fatto un bellissimo film sulla morte, che è ‘Coco’. Sottolineo poi che Papa Giovanni Paolo II ha dato nuovamente possibilità ai messicani di fare il rito Maya della muerte, con lo spolvero delle ossa. Si tratta di cose per noi desuete, ma molto sentite in America centrale”, racconta a Trends & Celebrities.

IL RITORNO IN TELEVISIONE

Con il Gf vip la Ruta si è rimessa in gioco ed è tornata in tv. Mancava da molti anni. "La casa del Grande Fratello Vip mi manca, vorrei tornarci", dice a Trends & Celebrities. "Ci ho vissuto, ho aggiustato gli aspirapolveri… Recentemente ho passato un bellissimo pomeriggio con Tommaso Zorzi, c’era anche il suo fidanzato Tommaso Stanzani. Abbiamo preso un tè e rivissuto quei momenti. Ci sono stati tanti bellissimi istanti, come quello con mia figlia Guenda Goria, durante il quale ci siamo molto raccontate e speriamo di aver aiutato il pubblico televisivo”.