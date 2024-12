Il Gladiatore 3 si farà? Ecco cosa ha detto il regista Ridley Scott

A Hollywood si gioca d’anticipo. Ridley Scott, nonostante la veneranda età di 88 anni, non si vuole fermare e rilancia. Il regista che in questi giorni è in sala con “Il Gladiatore 2”, sarebbe già al lavoro sulla stesura del terzo capitolo. Come dargli torto. Nel 2024, i dieci film che hanno incassato di più sono tutti sequel, segno che il pubblico preferisce investire i soldi del biglietto verso brand consolidati.





IL GLADIATORE 3 COME IL PADRINO 2

Già qualche settimana fa era trapelata la notizia che Scott aveva interesse a proseguire il lavoro sul suo “Gladiatore” che, nel secondo film attualmente in sala, è interpretato da Paul Mescal. Durante una conferenza stampa tenutasi in questi giorni, un reporter ha chiesto al regista a che punto fosse “Il Gladiatore III” e se l'attuale performance al botteghino avrebbe avuto un impatto sul progetto: "Dato il rendimento che stiamo vedendo, ci sarà sicuramente" aveva affermato Scott. Ovviamente dalla Paramount, che produce e distribuisce il film, nessuno si è pronunciato. Difficilmente questo numero 2 riuscirà ad andare in attivo sebbene gli incassi non stiano andando così male. Attualmente la pellicola è a quota 320 milioni di dollari e potrebbe finire la sua corsa intorno ai 500 milioni. Il problema risiede nel budget del film, che stando ai vari report usciti nel corso delle settimane, sarebbe di gran lunga superiore ai 300 milioni, soprattutto se ai costi di produzione (che si assesterebbero sui 250 milioni) si aggiungono anche le spese di marketing a cui un blockbuster di questo tipo va incontro. Forse la Paramount potrebbe chiudere un occhio e dare comunque il via libera ad un altro film della saga, magari giustificando le spese folli come una conseguenza degli scioperi che lo scorso hanno colpito Hollywood e non per colpa diretta di Ridley Scott. Ma, probabilmente per pronunciarsi, vuole aspettare la fine dello sfruttamento nelle sale.

Ridley Scott però nel frattempo avrebbe le idee chiarissime. “Il Gladiatore 3”, dovesse vedere la luce, avrà una struttura narrativa simile a quella de “Il padrino parte 2 “ di Francis Ford Coppola.





IL GLADIATORE 2, LA TRAMA

Ambientato circa 30 anni dopo gli eventi narrati nel primo film, vede come protagonista Lucius, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, salvato proprio da Massimo Decimo Meridio alla fine dell’originale. Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe Massimo per mano del suo perfido zio, Lucio si trova costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria viene conquistata da parte di due tirannici imperatori, che ora governano Roma: Caracalla e Geta. Con il cuore pieno di rabbia e il destino dell'Impero appeso a un filo, Lucio deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l'onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo.