Il Ministro Matteo Piantedosi alla Camera:" C'è strategia eversiva contro lo stato democratico"

Il Ministro Matteo Piantedosi alla Camera:" C'è strategia eversiva contro lo stato democratico"

Il Ministro Matteo Piantedosi alla Camera:" C'è strategia eversiva contro lo stato democratico" Photo Credit: ANSA/ GIUSEPPE LAMI

Gabriele Manzo

03 febbraio 2026, ore 16:00

I numeri dei disordini di sabato, 108 agenti feriti, tre arresi e 24 fermi, non ci possono essere ipocrisie, silenzi o ambiguità, ma solo una ferma condanna. ha aggiunto Piantedosi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nell'informativa alla Camera sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna ha espresso la convinzione che ci sia una strategia eversiva contro lo stato.''L'iniziativa di sabato era stata preceduta e preannunciata, lo scorso 17 gennaio, da una assemblea nazionale indetta da Askatasuna presso l'Università di Torino, a cui avevano partecipato circa 750 persone, fra le quali numerosi attivisti delle diverse anime dell'antagonismo nazionale, aderenti al sindacalismo di base, al movimento No tav e ai gruppi ambientalisti, rappresentanti della Cgil, del partito Alleanza Verdi e Sinistra e della locale comunità islamica. In quella circostanza, nel rilanciare l'appuntamento per la manifestazione nazionale in solidarietà ad Askatasuna, programmata per il successivo 31 gennaio a Torino, è stato sottolineato, cito testualmente, che il corteo avrebbe costituito 'una resa dei conti con lo Stato democratico', in quanto 'lo sgombero di Askatasuna alza l'asticella dello scontro'''. ''Il 31 gennaio era stato definito 'uno spartiacque, come una guerra di liberazione nazionale, nella prospettiva di un fronte allargato comprensivo della comunità araba e musulmana, diventate compagne di lotta''', ha aggiunto.



C’è chi incita alla rivolta sociale

'In questo contesto, converrete che appare non priva di irresponsabilità la sottovalutazione della gravità della situazione che ha persino portato qualcuno, in alcuni frangenti e senza troppe prese di distanza, a sollecitare la rivolta sociale''. “Quanto avvenuto a Torino dimostra in modo che siamo ormai di fronte a episodi di violenza organizzata contro lo Stato, contro le forze dell'ordine, rispetto ai quali non ci possono essere ipocrisie, silenzi o ambiguità, ma solo una ferma condanna. Tutti devono prendere atto che non ci troviamo più inpresenza di modalità più o meno discutibili dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, bensì ad una vera e propria, sistematica strategia di eversione dell'ordine democratico''. La procura di Torino procederà per il reato di devastazione, al momento contro ignoti, in relazione alle violenze avvenute sabato a Torino alla manifestazione per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna nei quali un poliziotto è stato aggredito a martellate.

Piantedosi: chi sfila con delinquenti offre un paravento di impunità

E ancora Piantedosi:«I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili». Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità" ha aggiunto il ministro. Parole accolte da applausi. Da critiche da parte di chi come Avs si è visto accostare ai disordini e ai violenti.

Le indagini

108 feriti tra gli agenti, 27 i fermi. Sul tavolo dei pm è arrivata una prima informativa della Digos e ne sono attese altre. Intanto nelle prossime ora arriverà la decisione del gip per i tre arrestati: il 22enne grossetano Angelo Francesco Simionato, accusato di concorso in lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, ritenuto di aver fatto parte del gruppo che ha accerchiato e aggredito il poliziotto Alessandro Calista, e i due torinesi Pietro Desideri di 31 anni e Matteo Campaner di 35 anni, accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Per tutti e tre la procura di Torino guidata da Giovanni Bombardieri ha chiesto la convalida dell’arresto e la misura in carcere. Nell’ambito delle indagini su quanto accaduto sono state denunciate altre 24 persone accusate a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi improprie, travisamento e inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità.

Argomenti

Askatasuna
Piantedosi
Torino

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Mediaset a tutto campo contro Fabrizio Corona, adesso non esiste, oscurati i suoi canali e profili social

    Mediaset a tutto campo contro Fabrizio Corona, adesso non esiste, oscurati i suoi canali e profili social

  • E' scomparsa Maria Rita Parsi, icona della tutela dei più giovani, nata a Roma aveva 78 anni

    E' scomparsa Maria Rita Parsi, icona della tutela dei più giovani, nata a Roma aveva 78 anni

  • Australian Open: epico match di semifinale, alla fine la spunta Nole Djokovic, Sinner ko in cinque set

    Australian Open: epico match di semifinale, alla fine la spunta Nole Djokovic, Sinner ko in cinque set

  • Esame di maturità stabilite le date e le materie, Latino al Classico, Matematica per lo Scientifico, orale che cambia

    Esame di maturità stabilite le date e le materie, Latino al Classico, Matematica per lo Scientifico, orale che cambia

  • Belluno: undicenne sale sull'autobus con il bìglietto sbagliato, fatto scendere cammina per sei chilometri sotto la neve

    Belluno: undicenne sale sull'autobus con il bìglietto sbagliato, fatto scendere cammina per sei chilometri sotto la neve

  • il bivio della famiglia nel bosco, in arrivo la perizia su Nathan e Catherine Trevallion, già contestata dai coniugi

    il bivio della famiglia nel bosco, in arrivo la perizia su Nathan e Catherine Trevallion, già contestata dai coniugi

  • Trump:armada pronta ad agire veloce e violenta, l' Iran non vuoile trattare sotto minaccia, Egitto e Turchia medIatori

    Trump: armada pronta ad agire veloce e violenta, l' Iran non vuoile trattare sotto minaccia, Egitto e Turchia medIatori

  • Niscemi: una frana con fronte di quattro chilometri minaccia interi quartieri, mille gli sfollati finora

    Niscemi: una frana con fronte di quattro chilometri minaccia interi quartieri, mille gli sfollati finora

  • Milano - Cortina: equivoci e sospetti sulla presenza alle Olimpiadi di agenti federali americani

    Milano - Cortina: equivoci e sospetti sulla presenza alle Olimpiadi di agenti federali americani

  • Minneapolis; Alex Pretti avrebbe avuto tra le mani solo un telefono, che si vede nei filmati dei media

    Minneapolis; Alex Pretti avrebbe avuto tra le mani solo un telefono, che si vede nei filmati dei media

Lega, cronaca di un addio annunciato: il Generale Vannacci se ne va, Salvini ha perso la sua scommessa

Lega, cronaca di un addio annunciato: il Generale Vannacci se ne va, Salvini ha perso la sua scommessa

Per l’autore del best seller “Il mondo al contrario”, lo scorso 27 gennaio la registrazione del marchio 'Futuro nazionale' e del simbolo ha portato ad una accelerazione verso l'uscita dal partito. Sulla separazione hanno pesato i contrasti con i Governatori

MATTEO SALVINI A RTL 102.5: “NEL PACCHETTO SICUREZZA PROPORRÒ FERMO PREVENTIVO FINO A 24 ORE"

MATTEO SALVINI A RTL 102.5: “NEL PACCHETTO SICUREZZA PROPORRÒ FERMO PREVENTIVO FINO A 24 ORE"

Intervista disponibile su RTL 102.5 Play: http://play.rtl.it/ospiti/1/matteo-salvini-l-attualita-politica-e-la-sicurezza-lunedi-2-febbraio-2026/

Gaza, sul Board l’Unione Europea fa muro. Ma il presidente americano Trump: 'Meloni vuole entrarci'

Gaza, sul Board l’Unione Europea fa muro. Ma il presidente americano Trump: 'Meloni vuole entrarci'

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa: 'Con i leader nutriamo seri dubbi su certi elementi dello statuto del Consiglio”. Palazzo Chigi per adesso resta in silenzio, ma non si possono escludere contatti tra Roma e Washington pure nelle prossime ore