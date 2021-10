“Il nome di nostra figlia l’ha scelto Davide”: Georgette Polizzi sta per diventare mamma

"Ho perso la Fede, ma gravidanza è miracolosa”, Georgette Polizzi - imprenditrice di moda ed ex concorrente di Temptation island - racconta le prime emozioni con il pancione. Tra poco più di cinque mesi diventerà mamma per la prima volta. Un'emozione grandissima che sta condividendo con suo marito Davide (entrambi hanno partecipato anni fa a Temptation island continuano il loro percorso insieme nella vita di tutti i giorni e nel mondo del lavoro). "Siamo a metà strada. Diventare mamma è una grande emozione. È il mio miracolo, è la nostra vittoria, è il nostro tutto. L’emozione è davvero grande”, racconta a Trends&Celebrities su RTL102.5 News.

Alcuni anni fa Georgette è rimasta improvvisamente paralizzata. Una brutta malattia neurovegetativa l'ha colpita senza nessun sintomo. Una doccia gelata che l'ha messa di fronte ad un'altra grande prova. Ce l'ha fatta: le cure, l'amore di suo marito e - passo dopo passo - si è ripresa la propria vita in mano. “Al momento sono seguita da un’équipe composta da un neurologo, una ginecologa e un’ostetrica. In questo momento stanno optando per un parto cesareo programmato", continua a raccontare la Polizzi con un filo di voce





Il nome della bambina è già un rebus

Ancora non si sa come si chiamerà la figlia di Davide e Georgette. O meglio: durante la diretta la Polizzi frena Davide, che sta per rivelare tutto. L'unico indizio che incuriosisce i fan arriva dalle parole di Georgette: "Nascerà il 27-28 marzo, sarà del segno zodiacale dell’Ariete. Il nome l’ha scelto Davide, ma non vogliamo ancora svelarlo. Posso solo dire che è un nome perfetto per chi nasce sotto il segno dell’Ariete”.





Il rapporto con la fede

Georgette, che in passato ha anche scritto un libro, quando era una bambina ha subito violenze da parte del compagno di sua madre. Un passato doloroso, da dimenticare. La Polizzi incrocia nella sua vita anche Dio, la Fede. E a RTL102.5 News dice: “La verità? Ho perso la Fede molto presto. Mi sono sempre chiesta come una bambina potesse subire queste cose. Io parlavo con Dio… A forza di subire violenze e abusi, non mi vergogno di dirlo, ho smesso di credere. Quando continui a soffrire, arrivi a un punto che diventi sterile nei confronti di qualcosa di più grande di te e ti devi auto-arrangiare. Magari un domani cambierò idea con la nascita di nostra figlia”.







Il rapporto tra Davide e Georgette

La loro storia d’amore è iniziata molti anni fa. Poi è arrivato un programma tv, ma ha vinto il grande sentimento. Gerogette e Davide, dopo anni, sono ancora qui. Mille difficoltà superate con continui dribbling. Tresse, però, si lascia andare e in diretta dice parole bellissime a sua moglie: “Una compagna incredibile nella vita e nel lavoro”, ma “i pannolini li cambierà lei! Penso che le regalerò un anello che simboleggerà la venuta al mondo di nostra figlia”.