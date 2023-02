Piero Pelù, la coppia Francesco Renga e Nek, Annalisa, La Rappresentante di Lista e Achille Lauro. Esibizioni, musica dal vivo, colpi di scena, adrenalina: Amadeus regala ai telespettatori un altro show a 100 metri dal teatro che ospita da sempre Sanremo. Non è l'unica novità: al largo di Sanremo, come negli anni scorsi, sarà allestito a bordo della Costa Smeralda il palco sul mare. Lì si esibiranno Salmo (martedì e sabato), Fedez, Takagi & Ketra e Guè.



Occhi puntati sulla prima serata, quella del 7 febbraio, quando inizierà il Festival targato Amadeus. Ventotto artisti in gara, novità nella finalissima con ben cinque artisti sul podio ed una scaletta che si preannuncia notturna. Ma lo stesso Amadeus, nel corso di una puntata speciale su RTL 102.5 e Radio Zeta, aveva detto: "Per una settimana l'anno si può andare a letto più tardi".

GLI OSPITI DEL FESTIVAL

Star internazionali? Ci saranno I Black Eyed Peas. Ma anche I Maneskin, che hanno vinto Sanremo con "Zitti e buoni" e sono applauditi in tutto il mondo. Poi arrivano i big della musica italiana: Morandi (che sarà anche co-conduttore), Al Bano e Massimo Ranieri. Poi i Pooh, che tornano all'Ariston per un'imperdibile reunion per ricordare anche Stefano D'Orazio. Sempre nel corso della prima serata tornano Mahmood e Blanco, vincitori dell'ultima edizione di Sanremo. Spazio anche ad un artista molto amato, Angelo Duro, ex iena e autore di un romanzo che sta andando a ruba. Attesissimo Gino Paoli - che torna all'Ariston nella serata di sabato. Nel corso della serata verrà trasmesso anche un messaggio registrato del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj.

LE PAROLE DI ELENA SOFIA RICCI

Nel corso della prima serata ci saranno anche Elena Sofia Ricci, Francesco Arca, Luisa Ranieri e il cast di "Mare fuori". "Il palco di Sanremo fa tremare le gambe a tutti, non so come facciano i cantanti. Ho un rito propiziatorio che mi porto dietro dal teatro ma non lo possiamo svelare, è un omaggio al mio primo maestro Mario Scaccia", racconta Elena Sofia Ricci a Trend & Celebrities su RTL 102.5 News. "Mi hanno chiesto il brano per l’entrata e ho scelto “Combattente” di Fiorella Mannoia, un brano in line con il personaggio di Olivia Battaglia che interpreto in Fiori sopra l’inferno e anche per me", conclude.