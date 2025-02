Il ritmo delle cose, Rkomi a Sanremo 2025: il significato della canzone

Il ritmo delle cose è il titolo della canzone con la quale Rkomi gareggia al Festival di Sanremo in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio, con la direzione artistica e conduzione di Carlo Conti.

Il ritmo delle cose: il significato della canzone di Rkomi

Il brano, che verrà proposto per la prima volta nella serata di martedì 11 febbraio, racconta il caos delle relazioni e l'attualissima tendenza all'isolamento dettato dal digitale.

Tra i temi toccati ci sono anche l'alienazione, la frustrazione e il vuoto che caratterizzano la vita moderna.

Nel testo - composto in totale da 419 parole per un complesso di 2306 caratteri - sono presenti riferimenti alla burocrazia e alla musica, come una sorta di parallelismo tra l'esistenza ingabbiata e il desiderio di esprimersi liberamente.

Un pezzo dalle sonorità elettro-pop che punta a far muovere gli ascoltatori, ma anche a farli riflettere sulla società contemporanea.

Il ritmo delle cose è firmata dallo stesso Rkomi, Jacopo Ettorre, Matteo Pierotti (Matteo Alieno), Francesco Catitti (Katoo), Luca Faraone e Shablo (anche lui in gara tra i Big).

I primi versi Rkomi - 30 anni - li aveva scritti per un brano più vivace che però - lo ha raccontato lui stesso al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni - non gli sembrava adatto al disco a cui sta lavorando.

Per questo motivo, il cantante, il cui nome all'anagrafe è Mirko Manuele Martorana, ha ripreso l'attacco e si è lasciato andare a un flusso di coscienza.

Il brano è prodotto da Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Jet Music Publishing/Doremi Corp./Thaurus Publishing/Honiro Label e Publishing.

Il ritmo delle cose - Rkomi: le frasi chiave

Tra le frasi più significative de Il ritmo delle cose di Rkomi sicuramente ci sono "e ti stancherai come fai coi vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti", ma anche "esco da un’altra festa, esco dall’algoritmo". La parola più frequente nella canzone è "decrescendo" (12 volte).

Rkomi e la serata delle cover a Sanremo 2025

Ricordiamo che Rkomi nella serata del venerdì, quella dedicata alle cover, dividerà il palco del teatro Ariston con Francesca Michielin (anche lei in gara al Festival con il brano Fango in paradiso) sulle note di La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini del 2012.