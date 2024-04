Il "Salvator Mundi" attribuito a Leonardo da Vinci è il quadro più costoso di sempre, nel 2017 andò all'asta per 450,3 milioni di dollari

Nel novembre del 2017 l'opera attribuita a Leonardo da Vinci andò all'incanto, da Christie's, per volontà del magnate russo Dmitry Rybolovlev. Il dipinto, realizzato tra il 1490 e il 1519, come riporta We Wealth, venne ritrovato nel 2005 dopo che, per anni, si pensò che fosse andato distrutto. L'acquirente del prezioso quadro, considerato il più costoso di sempre , pagato 450, 3 milioni di dollari, è stato il principe Badr bin Abdullah, che ha finalizzato la compravendita per il Dipartimento della cultura e del turismo di Abu Dhabi e, forse, per lo stesso principe saudita Mohammed bin Salman. Oggi il luogo di conservazione del "Salvator Mundi" è ignoto, ma qualcuno è convinto che sia custodito in un deposito svizzero.





Sul podio con il Salvator Mundi

Al secondo posto tra i quadri più pagati di sempre, in questo caso il dipinto contemporaneo più costoso della storia, c'è "Interchange" dell'astrattista americano Willem de Kooning, acquistato nel 2015, per 300 milioni di dollari, dal miliardario Kenneth C. Griffith. Sul terzo gradino di questo particolare podio si trova, invece, "I giocatori di carte" di Paul Cezanne che, nel 2011, finì nella disponibilità della famiglia reale del Qatar per 250 milioni di dollari.





Altri quadri con valutazioni incredibili

Tra gli altri dipinti venduti con cifre da sogno da segnalare anche "Orange Marilyn", di Andy Warhol pagato 225 milioni di dollari, "Nafea faa Ipoipo ?" (Quando ti sposi) realizzato da Paul Gauguin e "Shot Sage Blue Marylin", opera anche qui di Andy Warhol, battuta all'asta da Christie's New York, per 195 milioni di dollari. Oggi, infine, un ritratto di Marie Therese Walter, dipinto nel 1932 da Pablo Picasso, è stato preso da Sotheby's per 120 milioni di dollari e sarà offerto in vendita, a novembre, dalla nota casa d'aste.