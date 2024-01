Il Tribunale di Milano commissaria la maison di alta moda "Alviero Martini", è accusata di sfruttamento del lavoro

La "Alviero Martini", maison di alta moda, per produrre, come ultimo anello della catena, si sarebbe avvalsa , stando alle indagini che hanno portato all'amministrazione giudiziaria della Spa, di opifici cinesi . Un sistema, spiegano gli investigatori, come ha riportato l'agenzia "Ansa", che consente di realizzare una massimizzazione dei profitti inducendo, con il classico sistema a strozzo, l'opificio cinese che produce effettivamente i manufatti, ossia borse ed accessori, ad abbattere i costi da lavoro ( contributivi , assicurativi e imposte dirette ) facendo ricorso a manovalanza non regolare e clandestina , non osservando le norme relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché non rispettando i Contratti Collettivi Nazionali Lavoro di settore riguardo a retribuzioni della manodopera, orari di lavoro, pause e ferie.





Le irregolarità riscontrate

"Nelle indagini dei carabinieri, a partire da settembre del 2023, sono stati effettuati", come continuano a chiarire gli inquirenti, "accertamenti sulle modalità di produzione, confezionamento e commercializzazione dei capi di alta moda, procedendo al controllo dei soggetti affidatari degli appalti nonché dei sub affidatari non autorizzati, costituiti esclusivamente da opifici gestiti da cittadini cinesi nelle province di Milano, Monza e Brianza e Pavia. In particolare, sono stati controllati otto opifici, tutti risultati irregolari nei quali sono stati identificati 197 lavoratori di cui 37 occupati in nero e clandestini. Negli stabilimenti di produzione, effettiva e non autorizzata, è stato riscontrato che la lavorazione avveniva in condizione di sfruttamento (pagamento sotto soglia, orario di lavoro non conforme, ambienti di lavoro insalubri), in presenza di gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (omessa sorveglianza sanitaria, omessa formazione e informazione) nonché ospitando la manodopera in dormitori realizzati abusivamente ed in condizioni igienico sanitarie sotto minimo etico ".





Un morto sul lavoro