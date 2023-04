In Brasile Pelè entra nel dizionario, significa "unico"

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Pelé, il nome col quale era conosciuto in tutto il mondo il leggendario campione di calcio Edson Arantes do Nascimento, è ora una delle 167.000 parole del dizionario dei nomi comuni della lingua portoghese parlata da 265 milioni di persone. Lo pseudonimo di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, morto il 29 dicembre all'età di 82 anni, sarà usato colloquialmente in Brasile, come scrive l'Ansa, come sinonimo di eccellenza .





Pelè = unico

In Francia, per esprimere la stessa cosa si utilizza il nome di "Mozart". Nel dizionario Michaelis della lingua portoghese, "pelé" ( senza la lettera maiuscola ) diventa sinonimo di "eccezionale, incomparabile, unico". In particolare la definizione riportata nel dizionario parla di " Qualcosa o qualcuno fuori dall'ordinario, qualcosa o qualcuno che per la sua qualità, valore o superiorità non può essere equiparato a niente o a nessun altro , come Pelé©, soprannome di Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerato il più grande sportivo di tutti i tempi". Il Michaelis fornisce anche alcuni esempi del suo utilizzo: " Lui è il pelé del basket ", " lei è il pelé del dramma brasiliano ", " lui è il pelé della medicina ".





Campagna Fondazione Pelè-Santos

L'Accademia brasiliana di lettere, che regola la lingua portoghese in Brasile, non ha introdotto la parola "pelé" nella sua versione digitale. Questa aggiunta al dizionario è il risultato di una campagna congiunta lanciata il 14 aprile dalla Fondazione Pelé, in collaborazione con il Santos, il club in cui ha brillato il tre volte campione del mondo (1958, 1962, 1970) dal 1956 al 1974, e il canale Sportv , del gruppo Globo, il più grande gruppo mediatico del paese. A quattro mesi dalla scomparsa, l'eterno numero 10 del Santos e della Seleçao è ancora oggetto di diversi omaggi, come un minuto di silenzio prima di tutte le partite del campionato brasiliano e delle competizioni internazionali sudamericane, come la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.