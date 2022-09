In Canada due uomini hanno ucciso a coltellate 10 persone e ne hanno ferite altre 15. Ora sono in fuga

CACCIA AI DUE ASSALITORI

E’ in corso una gigantesca caccia all’uomo, anzi agli uomini: i ricercati sono due. Le forze dell’ordine hanno dato loro un nome e un volto, ma per il momento non li hanno ancora trovati. Damien Sanderson, 31 anni, e Myles Sandersos, 30 anni, entrambi con capelli neri e occhi marroni, sono in fuga forse a bordo di una Nissan Rogue nera. I due portano lo stesso cognome, ma non si sa se siano parenti. L'allerta è stata data inizialmente solo nello Saskatchewan ma poi è stata estesa anche alle province limitrofe di Alberta e Manitoba, visto che i presunti assassini sono stati visti fuggire in macchina. La polizia ha chiesto ai residenti di queste zone sperdute di usare la massima cautela e rimanere se possibile in casa.





ATTACCHI MULTIPLI

Nelle ultime ore i due assassini hanno seminato morte e terrore in una remota comunità nel Canada centrale, hanno ucciso 10 persone e ne hanno ferite altre 15 in accoltellamenti avvenuti in 13 posti diversi, in particolare tra James Smith Cree Nation e Weldon, dove le comunità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza. Secondo gli investigatori, alcune vittime sembrano essere stata colpite a caso, altre di proposito. Ma il movente resta ignoto. La Gendarmeria reale del Canada sta dando la caccia ai due responsabili: centinaia di agenti sono sguinzagliati sul territorio, ci sono posti di blocco lungo le strade e la zona degli attacchi è controllata anche da elicotteri.