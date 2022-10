In Italia 8 persone su 10 usano quotidianamente internet, spopolano i social network, da Facebook a Instagram

Cresce l'uso di internet in Italia, anche nella fase di uscita dalla crisi sanitaria. Sono 8 su 10 gli italiani connessi , mentre sale di oltre 2 milioni il numero di chi usa, ogni giorno, i social network, da Facebook a Instagram, fino alle chat di WhatsApp. Sono alcuni dei dati inseriti nell'ultimo rapporto "Digital 2022", che ogni anno studia l'andamento della fruizione digitale, sia nel nostro paese che all'estero. Dal report emerge che, delle sei ore che ogni italiano spende online, in media, una è dedicata ai videogiochi , un settore che ha visto un incremento della spesa pari al 22% rispetto allo stesso periodo del 2021.





Italiani connessi ogni giorno

Quotidianamente, circa 51 milioni di utenti si connettono a servizi digitali, un +1,7% sul 2021 e oltre 43 milioni sono attivi sui social media, un +5,4% sull'anno. La quasi totalità accede da mobile , il 93%, per usare principalmente le applicazioni del gruppo Meta, quello, per intenderci, di Facebook, Instagram e WhatsApp, seguite da Amazon, Telegram, Spotify e TikTok. Online le persone fruiscono di vari contenuti, primi fra tutti i video, l'89%, ma anche audio, con il 44% che ascolta musica in streaming e il 14% amante dei podcast.





Acquisto di video e musica

Gli italiani si dicono disposti anche a pagare di più per accedere ai file multimediali. Un +22%, rispetto all'anno precedente, ha acquistato video e il +19% musica. Non è da sottovalutare il rinnovato interesse per le criptovalute, con il 6% che ne possiede una certa quota e le utilizza. Guardando alla situazione mondiale, 4,95 miliardi di persone accedono al web, un incremento del 4% rispetto al 2021 . Sono 4,62 miliardi gli utenti delle piattaforme social, un incremento del 10% sull'anno . Considerando lo scenario globale, quindi, il 58,4% della popolazione è "social". Il tempo medio trascorso su tali piattaforme è pari a 2 ore e 27 minuti , con la classifica che vede in testa Facebook, seguita da YouTube e WhatsApp.