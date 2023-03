In Italia le case non abitate sono oltre 10 milioni, lo rivela uno studio della Fondazione Openpolis su dati Istat

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Nel nostro Paese , secondo una ricerca condotta dalla Fondazione Openpolis che ha elaborato dati dell'Istat relativi al 2019, ci sono 10 milioni di abitazioni vuote, il 30% di quelle presenti in Italia, La regione con maggior incidenza di abitazioni non occupate è la Valle d'Aosta con il 56,73%. Seguono Molise (46,66%), Calabria (44,54%) e Abruzzo (41,11%). Quelle con il minor numero di case senza residenti si trovano nella provincia autonoma di Bolzano (24,19%), in Lombardia (23,70%) e nel Lazio (21,72).





Le province italiane con più case inabitate

Tra le province italiane, quella con la quota maggiore di abitazioni non occupate in modo permanente è Sondrio, con il 57,04%. Seguono Aosta (56,73%), L’Aquila (55,09%) e Imperia (51,98%). Sono tutti territori in cui più della metà delle abitazioni è inabitata. Le aree caratterizzate dai valori più bassi sono Monza e della Brianza (16,59%), Cagliari (14,26%), Milano (13,11%) e Prato (12,61%). Queste dinamiche risultano confermate andando a vedere più nel dettaglio i dati a livello comunale.





Case abitate e crisi economica