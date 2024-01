In provincia di Bergamo una donna di 46 anni ha ucciso a coltellate il marito 56enne, aveva problemi mentali

Omicidio, questa mattina, in provincia di Bergamo. Una donna di 46 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso a coltellate il marito, di 56 anni. La tragedia è avvenuto all'alba a Martinengo, in via Cascina Lombarda. La donna è stata portata in caserma. La presunta omicida era stata sottoposta, ieri mattina, a una visita psichiatrica in ospedale . Ad accompagnarla era stato proprio il marito, di professione operaio. E' quanto emerge dalle indagini dei carabinieri di Bergamo e Treviglio per chiarire il movente dell'omicidio avvenuto in un'abitazione isolata dove la coppia viveva con una figlia di 5 anni. Al termine della visita la donna era stata dimessa con una terapia farmacologica .





In passato altri problemi psichiatrici