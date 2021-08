In una settimana in Italia contagi saliti del 115%, in calo i decessi, in leggero aumento i ricoveri

Il trend, ormai, è chiaro: i contagi sono in forte aumento, soprattutto tra i giovani. Che tendono maggiormente ad aggregarsi, ma sono anche la categoria meno vaccinata. Per fortuna il numero dei decessi e dei casi gravi non si avvicina ai bollettini drammatici di qualche mese fa. Ma per la prima volta dopo settimane si nota una inversione di tendenza sul numero dei ricoveri, che in sono leggerissima crescita, sia nei reparti normali sia in terapia intensiva. E’ questa la sintesi dei dati aggiornati sulla diffusione del Covid in Italia, che sono stati pubblicati oggi dalla fondazione indipendente Gimbe.

IMPENNATA DI CONTAGI

Nella settimana tra il 14 e il 20 luglio si è registrata una impennata dei nuovi contagi: + 115,7% rispetto alla settimana precedente. Dal 7 al 13 luglio i nuovi postivi erano stati 8989, ora sono più che raddoppiati, a quota 19390, con un incremento di 10401 casi. Per fortuna si confermano ancora in calo i decessi, 76 contro i 104 della rilevazione precedente. Ma dopo oltre 3 mesi di decremento, si registra un'inversione di tendenza dei casi attualmente positivi (49.310 vs 40.649, +8.661), delle persone in isolamento domiciliare (47.951 vs 39.364, +8.587), dei ricoveri con sintomi (1.194 vs 1.128, +88) e delle terapie intensive (165 vs 157, +8). Ragionando in percentuali, questo l’aggiornamento: decessi -26,9%, ricoverati in terapia intensiva +5,1%, ricoverati con sintomi +5,9%, persone in isolamento domiciliare +21,8%, nuovi casi +115,7%, casi attualmente positivi +21,3%.





CARTABELLOTTA: "DATI SOTTOSTIMATI"

Il presidente della fondazione Gimbe NIno Cartabellotta ha analizzato i nuovi dati: “Sul fronte dei nuovi casi, si registra un netto incremento settimanale, verosimilmente sottostimato da un'attività di testing insufficiente e dalla mancata ripresa del tracciamento dei contatti, reso ora più difficile dall'aumento dei positivi. Nella settimana 14-20 luglio in tutte le regioni si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla precedente, e sono ben 51 le province in cui negli ultimi 14 giorni si rileva un incremento settimanale dei nuovi casi superiore al 20% e che negli ultimi 7 giorni registrano un valore assoluto di almeno 50 nuovi casi. Continuano a scendere i decessi, con una media di 11 al giorno rispetto ai 15 della settimana precedente”.

La responsabile Ricerca sui servizi sanitari Renata Gili ha aggiunto: “Dopo 14 settimane di riduzione degli indicatori ospedalieri si registra un'inversione di tendenza con lieve incremento dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva, dove l'occupazione di posti letto da parte dei pazienti Covid rimane per ora molto bassa, intorno al 2%. Tutte le regioni registrano valori inferiori al 10% per l'area medica e al 5% per le terapie intensive.”.