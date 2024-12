Inaugurato Mareterra, a Montecarlo ecco il quartiere più lussuoso d'Europa, ville e case a 120mila al metro quadro

MareTerra, investimento top

L'isola green e super chic ha permesso allo Stato governato dal principe Alberto di "ampliare il suo territorio del 3% con la forza degli ingegneri e degli architetti", come è stato detto al momento dell'inaugurazione. Il Principato, che è uno dei Paesi più piccoli al mondo si estende per 2 km quadrati, in pratica ha preso 6 ettari in più sul mare che sono stati inglobati per 2 miliardi di euro. Il quartiere è green per tante caratteristiche, le ville e i palazzi, venduti a 120mila euro al metro quadro, sono riscaldati e raffreddati grazie a un sistema geotermico che coinvolge l'acqua del mare. Prima della costruzione, è stata protetta l'erba marina Posidonia, operazione fondamentale per proteggere le coste del Mediterraneo, e la fauna marina. I posti per le barche di MareTerra sono in linea con quelli delle case, per cura e per costi: per una postazione si prevede un costo di 120mila euro l'anno.

Il quartiere ha dieci ville e 110 appartamenti

La penisola artificiale, che si regge su prefabbricati realizzati in Francia a Marsiglia, su cui sorge MareTerra presenta 10 ville, 110 appartamenti, un ettaro di verde urbano e 4mila metri destinati a esercizi commerciali. Uno dei palazzi principali del progetto di MareTerra si chiama palazzo Le Renzo, dal nome di uno degli architetti che l'hanno ideato, Renzo Piano, il mitologico professionista italiano, come del resto Stefano Boeri. E’ un edificio affacciato sul mare e ricorda le forme delle onde. A finanziare il progetto, fortemente voluto da Alberto di Monaco, sono state dieci famiglie, mentre il Principato incasserà grazie all'Iva sugli immobili circa 550 milioni di euro.

In MareTerra omaggi alla Famiglia Reale di Monaco

A MareTerra tanti gli omaggi alla Famiglia Reale di Monaco: una delle piazze è dedicata alla principessa Gabriella, figlia di Alberto e Charlène di Monaco. Lungo la promenade Prince Jacques è stata installata una scultura firmata Calder e acquistata da Grace Kelly negli anni Sessanta. La piscina del quartiere, invece, è dedicata a Charlène, ex nuotatrice olimpica.