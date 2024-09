Incassi cinema: In Italia continua a crescere Vermiglio. In Usa sorprende Il robot selvaggio mentre floppa Coppola

Weekend poco movimentato quello che si è appena concluso (26-29 settembre 2024). Sia in Italia che in America non ci sono stati guizzi particolari, alcune nuove uscite non hanno funzionato e molti film continuano a consolidare la loro roccaforte. Ovviamente, anche in un fine settimana poco esaltante, qualche piccola sorpresa non è mancata, soprattutto oltreoceano.





IL ROBOT SELVAGGIO TRIONFA IN AMERICA

In USA in testa alla classifica, torna l’animazione che ormai possiamo dirlo è la vera gallina dalle uova d’oro per gli incassi di tutto il mondo. Con grande sorpresa degli analisti, è “Il robot selvaggio” a guidare gli incassi: il film DreamWorks Animation debutta con 35 milioni di dollari in poco meno di 4000 cinema. Costato un'ottantina di milioni, è stato accolto molto positivamente dalla critica e ha un punteggio CinemaScore A, che anticipa un ottimo passaparola. All'estero ha già raccolto 18 milioni nei primi territori in cui è uscito e promette di avere una buona corsa nelle prossime settimane. Da noi il cartoon arriverà ufficialmente il prossimo 10 ottobre ma, proprio in questo fine settimana, alle anteprime che si sono tenute in tutta Italia, ha registrato un buon dato. Il successo è doppio se si considera che il film d'animazione è originale e quindi non derivativo da franchise o altre proprietà. Vedremo come si comporterà nelle prossime settimane, quando dovrà scontrarsi con titoli pesanti come “Joker 2” che potrebbero funzionare bene al botteghino.





FLOP MEGALOPOLIS

Chi invece ha registrato un autentico disastro è Francis Ford Coppola che, dopo aver deluso le aspettative di molti critici a Cannes e dopo le sfortunate vicissitudini promozionali degli ultimi mesi, ora sprofonda anche al botteghino americano. “Megalopolis”, il film costato 120 milioni di dollari che in buona parte vengono proprio dalle casse personali di Coppola, ha aperto con appena 4 milioni di dollari. A pesare c’è senza dubbio anche il pessimo passaparola, come rispecchia il punteggio CinemaScore D+, che non ha aiutato a dare linfa alla partenza nelle sale del film. L'ambizioso progetto del grande regista era sembrato difficilissimo da vendere al grande pubblico fin dalla sua presentazione a maggio, poi la Lionsgate accettò di curare la distribuzione nordamericana, rifiutandosi però di coprire i costi di promozione e distribuzione. Ricordiamo che in Italia uscirà il 16 ottobre grazie a Eagle Pictures, e che avrà anche una sontuosa proiezione nella cornice di Cinecittà il 14 ottobre nell’ambito della Festa del Cinema di Roma.





OTTIMO VERMIGLIO

Nel nostro paese, per il sesto fine settimana consecutivo, è ancora “Cattivissimo Me 4” a guidare la classifica, arrivando a sfiorare i 18 milioni di incasso complessivo. Un risultato notevole per il cartoon ma un pò meno per il resto dell’industria che dimostra di non aver avuto titoli abbastanza forti nel mese di settembre per contrastarlo. Il cartoon della Illumination in tutto il mondo è arrivato a quota 950 milioni di dollari.

Nel frattempo, il vero vincitore del weekend appena concluso, è “Vermiglio” di Maura Delpero che si piazza al secondo posto della top ten italiana. La pellicola ha beneficiato dalla scelta fatta dall’Anica in questa settimana di rappresentare l’Italia agli Oscar 2025 nella categoria del miglior film internazionale. Infatti il film registra un incremento notevole del +193% arrivando ad un totale complessivo di oltre 600 mila euro. Il titolo della Delpero ha già avuto modo di trionfare alla Mostra del Cinema qualche settimana fa e chissà come procederà la sua corsa nei prossimi mesi.

Nel nostro paese intanto si consolida Tim Burton con il suo “Beetlejuice Beetlejuice” che si avvicina sempre di più ai 5 milioni di euro complessivi. Stando agli ultimi report, la pellicola presentata a Venezia, chiuderà la sua corsa intorno ai 410-460 milioni di dollari. Essendo costato "soltanto" 100 milioni, può dirsi più che soddisfatto.





Con l’inizio di ottobre, gli occhi degli analisti sono puntati all’uscita nelle sale di “Joker: Folie a deux”, sequel del fortunato film del 2019 che al botteghino superò il miliardo di dollari. Chiaramente su questo sequel le ambizioni sono diverse, ma ci si aspetta comunque una buona performance. Per ora si parla di un'apertura in USA tra i 60 e i 90 milioni. Ricordiamo che da noi il film arriverà nelle sale a partire da questo mercoledì.