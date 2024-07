Incassi Cinema, la Marvel torna a ruggire. Inside Out 2 supera 1,5 miliardi

Luglio si chiude con il botto. Merito della Marvel che tutti avevano dato per morta e invece è più viva che mai. Deadpool & Wolverine, in tutti i mercati in cui è stato distribuito, ha fatto registrare numeri importantissimi che spazzano via tutte le preoccupazioni sui cinefumetti e sulla Marvel stessa che aveva chiuso il 2023 con un profondo flop.





IL TRIONFO DI DEADPOOL & WOLVERINE

Iniziamo con l’america dove il film supera abbondantemente i 200 milioni di dollari alla fine del suo primo weekend nelle sale. La migliore apertura del 2024 e la migliore di sempre per un film vietato ai minori. Con questi dati americani, il sequel di supereroi della Marvel si è classificato come l’ottavo miglior debutto di tutti i tempi. Solo nove film nella storia di Hollywood hanno superato il traguardo dei 200 milioni di dollari nei loro weekend di esordio.

In totale, sommando anche i 233 milioni incassati negli altri mercati, Deadpool & Wolverine fino ad ora è già arrivato a 438 milioni di dollari. Si tratta del 12esimo miglior debutto mondiale di tutti i tempi e il quarto in assoluto nel periodo post covid. Tra i territori dove il film si sta comportando meglio troviamo la Cina con 24 milioni, seguita da Regno Unito con 22 milioni, Messico con 18,7 milioni e Australia con 13,7 milioni. Il miliardo è assolutamente alla sua portata.

E arriviamo all’Italia dove Deadpool & Wolverine sfiora i 7 milioni di euro 860 mila spettatori nel primo fine settimana. Il dato copre quasi completamente il totale finale dei primi due film di Deadpool che, nel nostro paese, avevano ottenuto rispettivamente 7,4 milioni nel 2016 e 7,1 milioni nel 2018. C’è da presumere che alla fine chiuda intorno ai 15/20 milioni.





LA PIXAR SCALA LA VETTA

E come non parlare di Inside Out 2, il film rivelazione di questo 2024. In USA resiste al quarto posto con 8.3 milioni in tre giorni e un totale di 613 milioni di dollari, diventando così anche in america l’incasso più alto per un titolo animato, battendo Gli incredibili 2. In Italia il cartoon Pixar ha conquistato altri 642.519 euro per un totale sempre più impressionante di 43.528.306 euro. Questo significa che è stato già superato l’incasso di Che bella giornata con Checco Zalone (che aveva ottenuto 43.477.162 euro). A questo punto, si proverà a raggiungere anche Avatar – La via dell’acqua (44,7 milioni), obiettivo non semplice, ma neanche impossibile. Inside Out 2, al momento, è al 12esimo posto della classifica dei maggiori incassi della storia del cinema con 1,5 miliardi di dollari.





TWISTER CONTINUA A SORPRENDERE

Tra gli altri titoli che si segnalano per l’ottima andatura al botteghino, troviamo Twisters che senza considerare l’Italia dove non sta brillando particolarmente, in USA ottiene altri 35.3 milioni di dollari, salendo così a 154 milioni di dollari complessivi e 220 milioni nel mondo. Un successo inaspettato per un film che potrebbe anche arrivare vicino al mezzo miliardo alla fine della sua corsa. E poi c’è Cattivissimo Me 4, che da noi arriverà il prossimo 21 Agosto ma che nel resto del mondo è già sopra i 600 milioni di dollari. Questo dato è la dimostrazione che il brand della Illumination/Universal è ancora perfettamente in salute e in grado di prosperare negli anni con altri titoli.