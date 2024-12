Incassi, da Mufasa a Ozpetek passando per Siani, Pieraccioni e De Sica. Ecco come si sono comportati i principali film in sala Photo Credit: Ufficio Stampa Medusa

Gli italiani si sono riversati nelle sale, forse un pò per sfuggire al freddo, ma anche perché l’offerta cinematografica delle feste era veramente interessante e soprattutto variegata. Dalla commedia al film per famiglie, passando anche per il dramma più oscuro e intricato. Durante l’ultimo fine settimana, quello dal 26 al 29 dicembre, nel nostro paese si sono ottenuti più di 20 milioni di euro, una crescita importante rispetto all’analogo periodo del 2023 quando si ottenevano poco più di 10 milioni. Ovviamente è un confronto non facile dal momento che quest’anno nel conteggio è finito anche il giorno di Santo Stefano che generalmente è sempre una delle giornate più redditizie per le casse dei cinema italiani.





UN NATALE PER TUTTA LA FAMIGLIA

A farla da padrone è il titolo Disney per le famiglie, “Mufasa”, il prequel de “Il Re Leone” del 2019 che, in queste giornate, è rimasto sempre al primo posto, incrementando sempre di più gli incassi, giorno dopo giorno. Nel fine settimana ha ottenuto 6,7 milioni di euro, per un totale complessivo di 13,5 milioni. Un risultato molto importante che potrebbe portare la pellicola animata a chiudere la sua corsa sopra i 20 milioni. Il film del 2019 terminò il percorso nelle sale a 37 milioni di euro, un fenomeno incredibile che difficilmente sarà eguagliato da questo prequel che, comunque, avrà un risultato di tutto rispetto. In tutto il mondo il film ha già superato i 300 milioni di dollari.

A proposito di Disney, la casa di Topolino può ritenersi particolarmente soddisfatta dal momento che anche “Oceania 2”, in questi giorni di festa, ha continuato ad incassare bene. Il titolo animato, uscito a fine novembre, nel corso del fine settimana ha ottenuto altri 1,5 milioni per un totale complessivo di 19,1 milioni di euro.





IL CINEMA ITALIANO CONQUISTA IL BOX OFFICE

Sono tre i principali titoli italiani usciti in occasione delle feste. “Io e te dobbiamo parlare” di Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni, “Diamanti” di Ferzan Ozpetek (con un cast di ben 18 attrici tra cui Jasmine Trinca, Luisa Ranieri, Anna Ferzetti, Lunetta Savino e Mara Venier) e “Cortina Express” con il duo comico De Sica-Lillo.

Tutti loro si sono aggiudicati incassi di tutto rispetto, ma almeno in questo ultimo weekend, a primeggiare è stato Ozpetek che ha ottenuto altri 3,3 milioni di euro, per un totale complessivo di quasi 5,6 milioni. Il confronto è ovviamente con la sua ultima pellicola uscita al cinema nel 2019, “La Dea Fortuna”, e non dovrebbe essere difficile superare i suoi 8,3 milioni.

Continua a viaggiare molto alto anche il film del duo Siani-Pieraccioni che, oltre ad essersi conquistato il giorno di Santo Stefano, ha incassato in quattro giorni 3,1 milioni di euro per un ammontare complessivo di 5,8 milioni. I due interpreti hanno già fatto meglio degli ultimi loro film in solitaria, “Pare Parecchio Parigi” (3,2 milioni) e “Succede anche nelle migliori famiglie” (5,7 milioni).

Infine, tra i titoli italiani delle feste, c’è “Cortina Express”, la pellicola con Christian De Sica e Lillo che prende ispirazione dalla tradizione del cinepanettone, rivisitando però il genere in chiave contemporanea. La commedia che vede Eros Puglielli in cabina di regia ottiene in una settimana quasi 3 milioni, di cui 2 in soli quattro giorni.

Da segnalare l’ottima tenuta di “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores che, nonostante sia uscito a fine novembre, non sembra volersi fermare. Il suo totale complessivo è di 4,4 milioni di euro.