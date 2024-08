Incassi Ferragosto: Alien si conferma in testa, Deadpool & Wolverine segue a poca distanza e Inside Out 2 non molla la presa Photo Credit: Ufficio Stampa Disney

Ferragosto in crescita al box-office italiano rispetto a un anno fa: ieri sono stati infatti incassati 620 mila euro, in crescita dell’11% rispetto ai 557 mila euro dell’anno scorso. In generale l’estate del 2024 sta registrando incassi record laureandosi la più forte dell'era Cinetel.





INSIDE OUT 2 SENZA CONFINI

Alien Romulus si conferma in testa per il secondo giorno consecutivo diventando il film più visto di ferragosto 2024 con 172 mila euro e 20.242 ingressi, in due giorni sono 465 mila euro e 55.997 spettatori. Deadpool & Wolverine è secondo con 147 mila euro e 17.170 ingressi, il totale si porta a quota 15.2 milioni di euro con 1.899.005 spettatori. Un risultato importantissimo per il titolo Marvel che riabilita il brand. In tutto il mondo la pellicola ha superato abbondantemente il miliardo di dollari, occupando già la 45esima posizione tra gli incassi più alti della storia (senza tenere conto dell’inflazione). Terzo posto per Inside Out 2 con altri 78 mila euro e 10.296 ingressi, davvero mostruosa la tenuta, siamo alla nona settimana, e il totale raggiunto fino adesso è di 45.2 milioni di euro e 6.220.007 spettatori. Nel mondo è al decimo posto tra i migliori incassi con quasi 1,6 miliardi di dollari. Al quinto posto in Italia ieri si segnala Ricomincio Da Taaac del Milanese Imbruttito in anteprima (fino al 18 agosto e poi al cinema dal 26 settembre) con 31.343 euro e 4.954 spettatori. Altri due italiani sono in top ten grazie all'ottimo lavoro delle arene estive, Un Altro Ferragosto di Paolo Virzì e Un Mondo A Parte di Riccardo Milani, il film di Virzì registra 9.596 euro con 1.511 ingressi in 18 cinema e si porta a € 1.771.267 con 265.217 spettatori, il film di Milani con la coppia Virginia Raffaele e Antonio Albanese ottiene altri 7.489 euro e 1.104 ingressi e si porta a € 7.288.256 con 1.090.591 spettatori (secondo film italiano più visto dell'era post-covid e maggior incasso italiano del 2024).





LA TOP TEN DI IERI

1. ALIEN: ROMULUS - € 171.735 (20.242) - Tot. € 464.979 (55.997)

2. DEADPOOL & WOLVERINE - € 147.389 (17.170) - Tot. € 15.220.176 (1.899.005)

3. INSIDE OUT 2 - € 77.865 (10.296) - Tot. € 45.254.746 (6.220.007)

4. TRAP - € 71.911 (9.028) - Tot. € 1.022.048 (136.318)

5. RICOMINCIO DA TAAAC - € 31.343 (4.954) - Tot. € 31.343 (4.954)

6. BORDERLANDS - € 328.893 (44.828)

7. TWISTERS - € 10.856 (1.391) - Tot. € 1.412.804 (192.659)

8. UN ALTRO FERRAGOSTO - € 9.596 (1.511) - Tot. € 1.771.267 (265.217)

9. UN MONDO A PARTE - € 7.489 (1.104) . Tot. € 7.288.256 (1.090.591)

10. MILLER'S GIRL - € 4.411 (601) - Tot. € 208.987 (30.079)





Nella giornata di ieri si sono incassati 620.940 euro, le presenze sono state 79.857 su circa 1.676 schermi attivi. Rispetto allo stesso giorno (giovedì 17 agosto 2023) di un anno fa gli incassi sono del -11.7%. Rispetto a 7 giorni fa, gli incassi sono del +2.9% (era giovedì 8 agosto 2024).