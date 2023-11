Incidenti stradali: A Figline Valdarno 31enne travolta e uccisa dalla suocera sotto gli occhi della figlia. A Milano un ragazzo è stato investito da un auto e sbalzato di 18 metri

MILANO, GIOVANE INVESTITO E' STABILE, FUORI PERICOLO

Due gravi incidenti stradali nelle ultime ore. Il primo avvenuto nel corso della notte a Milano, in via Chiesa Rossa, una zona di locali lungo il naviglio Pavese. Un ragazzo di 26 anni è stato trasportato in gravissime condizioni, intubato con sospetta frattura del bacino e di un arto, all'ospedale Niguarda dopo essere stato travolto da un'auto, ora però le sue condizioni sono stabili ma rimane ricoverato in un reparto di degenza in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto alle 2 e 45, alla guida del mezzo c'era un altro giovane ragazzo di 22 anni che si è fermato per prestare i primi soccorsi, il 22enne ha detto di non aver visto il ragazzo che si trovava a metà carreggiata e l'ha travolto sbalzandolo di 18 metri. Ora la polizia locale visionerà le telecamere della zona per fare chiarezza sulla dinamica precisa dell'incidente.





FIGLINE, 31ENNE TRAVOLTA E UCCISA DALLA SUOCERA SOTTO GLI OCCHI DELLA FIGLIA

Un altro tragico incidente invece è avvenuto in Toscana a Figline Valdarno. Una donna, Martina Breschi, di 31 anni, è morta dopo essere stata investita da una vettura. Stando a quanto ricostruito dalla polizia municipale, la giovane stava caricando dei pacchi nel bagagliaio dell’auto, a bordo della quale si trovava la suocera 66enne. A un certo punto, per cause ancora da chiarire, il veicolo è partito in retromarcia a forte velocità, ha travolto la donna scaraventandola a terra senza lasciarle scampo, è morta praticamente sul colpo. Alla tragedia purtroppo ha assistito anche la piccola figlia di 2 anni della giovane donna. Martina Breschi, che era originaria di Prato, dove si svolgeranno i funerali, e i i suoceri, che vivono a Pistoia, avevano a Castelfranco, in frazione Pulicciano una seconda casa in cui avrebbe dovuto svolgersi in giardino la festa per il secondo compleanno della figlia. Lei era tornata apposta dalla Germania e con la suocera era andata nella vicina Figline a comprare i palloncini e gli altri addobbi.