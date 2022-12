Individuato l'uomo che ha travolto e ucciso Davide Rebellin, è un autista tedesco che era sceso dal mezzo e poi è scappato

E' stato individuato il camionista responsabile di aver investito, provocandone la morte, l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin . Si tratta di un autista tedesco, di 50 anni, trovato grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia tedesca. Dopo l'incidente, il 30 novembre scorso, in provincia di Vicenza, l'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce. E' stato denunciato a piede libero, ma non posto in stato di fermo , perchè la legge tedesca non prevede il reato di omicidio stradale.





Aveva precedenti penali gravi