Inizia la Missione Amazonia per 3BMeteo, un progetto per documentare gli effetti del cambiamento climatico

Si chiama Missione Amazonia ed è il progetto presentato dal team di 3BMeteo che vuole documentare gli effetti del cambiamento climatico sul più grande polmone verde del pianeta che è sempre più minacciato dall’uomo. Alluvioni, siccità, disboscamento per la produzione di soia e gli incendi, ma anche lo sfruttamento delle miniere d'oro stanno provocando gravi ripercussioni sull’ecosistema del pianeta.





Un tour itinerante

Quello che il team di 3BMeteo si appresta a iniziare, comincerà il 4 novembre prossimo per concludersi il giorno 19, sarà un tour itinerante: San Paolo al Mato Grosso a Manaus per terminare in un piccolo villaggio nel cuore dell'Amazzonia, dove vive da 20 anni la biologa italiana Emanuela Evangelista. Sarà lei ad accompagnare il team di 3BMeteo nel lungo viaggio in Amazzonia. che ci accompagnerà in tutto il viaggio. Emanuela sarà presente all'evento di Bergamo in quanto temporaneamente in Italia a ritirare il premio "Campiello natura" vinto dal suo libro "Una vita in Amazzonia".





La missione

Scopo principale di Missione Amazonia è quello di testimoniare il cambiamento climatico e gli effetti dell’uomo sulla Natura. Dopo la spedizione in Groenalandia, quest’anno la scelta è caduta sull’Amazzonia. Si tratta del bacino che ospita la foresta tropicale più grande della Terra. Siamo nella zona che gioca un ruolo chiave nell’equilibrio climatico di tutta la Terra. La mano dell’uomo però sta modificando questi equilibri dell'intero pianeta. Il timore è che si arriverà ad un punto di non ritorno tra 20 - 30.





La sensibilizzazione

La Missione Amazzonia è anche quella di sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto sta accadendo. Il team di lavoro documenterà, nei giorni della missione, i possibili cambiamenti che l’uomo potrebbe provocare. Con foto, video, raccolta di dati e informazioni, ma anche con la testimonianza diretta di chi vive in quest’area, vitale per il mondo intero, si cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica su quello che potrà accadere in futuro. Ad accompagnare il team sarà la biologa Emanuela Evangelista, che da anni vive in Amazzonia e che si batte per la difesa della foresta e delle popolazioni indigene.





Il tour

La Missione Amazonia partirà da San Paolo dove si terrà un incontro con esperti climatologi, quindi si sposterà nello stato del Mato Grosso. Qui ci sarà un primo impatto con la realtà della deforestazione, gli allevamenti intensivi e l’estrazione mineraria. Durante il viaggio il team di 3Bmeteo incontrerà alcune tribù indigene. La missione prosegue poi a Manaus, nello stato di Amazonas. Dopo la visita alla città dai 1000 contrasti, i ricercatori il Rio Negro, uno degli affluenti del Rio delle Amazzoni. Ben 5 giorni nella Amazzonia più profonda, tra contatti con la natura ancora intatta e quella sofferente a causa del cambiamento climatico. Il tutto per documentare la sofferenza del nostro pianeta e cercare soluzioni per evitare l’agonia della Terra.