Inter, discontinuità e rimpianti. Milan, il sogno Champions per superare il momento difficile

RIMPIANTI INTER

Lo 0-0 di Marassi contro la Sampdoria ha lasciato l’amaro in bocca all’Inter. I nerazzurri sono sempre secondi, a 15 punti dal Napoli ormai irraggiungibile; ma soprattutto non hanno sfruttato l’opportunità di staccare le rivali per la corsa Champions: Milan Atalanta e Roma sono tre punti sotto, la Lazio è a – 5. Le occasioni per segnare ci sono state, ma la Sampdoria ha saputo resistere. In generale l’Inter, dopo un buon inizio, si è ingarbugliata: errori tecnici, imprecisioni, un po’ di nervosismo, sfociato nella lite tra Barella e Lukaku. Come spesso capita alla squadra di Inzaghi, dopo vittorie importanti è arrivato un calo di tensione. Nel 2023 i nerazzurri hanno battuto il Napoli e il Milan due volte, poi hanno conquistato due punti su nove contro Monza Empoli e Sampdoria. E’ evidente il problema di continuità dell’Inter, con troppi alti e bassi.





VERONA REDIVIVO

I blucerchiati rivitalizzati da Stankovic provano a credere ancora nel miracolo salvezza. Certo, la situazione non è facile: il quartultimo posto dista otto punti e se e poi ci sono i guai societari; se entro giovedì non verranno pagati gli stipendi ai calciatori, dovrebbero arrivare un paio di punti di penalizzazione. Ma la squadra è viva e non molla. Obiettivo salvezza che sembra più raggiungibile per il Verona, squadra che nel 2023 ha cambiato passo. Vincere lo scontro diretto contro la Salernitana è stato importante, perché rimette tutto in discussione: ai campani sono rimasti solo quattro punti di margine sul baratro, e lo Spezia sente sul collo il fiato dell’Hellas ( a due sole lunghezze). Secondo i rumors è tornata a rischio la panchina di Davide Nicola. Come anche quella di Gotti a La Spezia.