Israele pronto a occupare Gaza per liberare ostaggi, ma cresce il dissenso tra militari e politici

ISRAELE PRONTO AD OCCUPARE GAZA

Mentre in Israele cresce l’ansia per la sorte degli ostaggi detenuti da Hamas, il dibattito politico si infiamma attorno all’ipotesi di una nuova offensiva militare a Gaza. Le immagini diffuse negli ultimi giorni, che mostrano due giovani prigionieri in condizioni disperate, hanno alimentato l’indignazione pubblica e aumentato la pressione sul governo guidato da Benyamin Netanyahu. Le organizzazioni internazionali, come la Croce Rossa e l’Oms, hanno chiesto il rilascio immediato dei rapiti e il rispetto dei diritti umani, denunciando situazioni “degradanti” e “inumane”. Allo stesso tempo, indiscrezioni provenienti dall’ufficio del primo ministro hanno fatto trapelare che una decisione cruciale sarebbe già stata presa: l’esercito israeliano si prepara a occupare la Striscia di Gaza. Sebbene non sia stato emesso un annuncio ufficiale, la notizia è stata trasmessa dal principale telegiornale serale, lasciando intendere che la fuga di informazioni sia stata autorizzata dai vertici governativi. Secondo queste fonti, l’operazione avrebbe come obiettivo la sconfitta di Hamas e la liberazione degli ostaggi, dopo il fallimento dei negoziati che da settimane non producono risultati.

NETANYAHU CONVINTO AD INTERVENIRE

Il primo ministro, reduce da un colloquio telefonico con Vladimir Putin e forte del sostegno dell’ex presidente americano Donald Trump, sembra convinto che l’azione militare sia ormai l’unica strada percorribile. Washington, dopo l’incontro con l’inviato speciale Steve Witkoff, avrebbe condiviso la valutazione secondo cui Hamas non è interessata a un compromesso e non rilascerà i prigionieri senza condizioni irrealizzabili per Israele.