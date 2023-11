Israele: uccisa insieme alla nonna da Hamas, si spengono le speranze per Noya, fan di Harry Potter

Non era stata rapita nei raid terroristici di Hamas, il 7 ottobre, quasi due settimane fa, la piccola Noya Dann dodicenne israeliana, appassionata della saga di Harry Potter ritratta proprio nelle vesti del celebre maghetto nelle foto diffuse per segnalarne la scomparsa. La ragazzina è stata ritrovata senza vita abbracciata alla nonna ottantenne, nel kibbutz di Nir Oz, vittima dell’attacco dei terroristi messo a segno quello stesso giorno.

Anche l'autrice di Harry Potter aveva chiesto la sua liberazione

I timori per la sorte di Noya, che soffriva di autismo, avevano spinto anche la scrittrice britannica J.K Rowling, autrice dei libri di Harry Potter, a mobilitarsi con un appello rivolto ai rapitori su X. La ragazzina israeliana era infatti una grande fan di Harry Potter, come dimostra anche una fotografia pubblicata dalle autorità israeliane che la ritrae vestita come il celebre maghetto, con in mano un libro della saga e una bacchetta magica. "Il rapimento di bambini è un atto spregevole e del tutto ingiustificabile. Per ovvie ragioni, questa foto mi ha colpito", aveva scritto tre giorni fa la scrittrice, su X, chiedendo la liberazione della dodicenne e il suo ritorno sana e salva dalla sua famiglia.