Istat, culle italiane mai così vuote. Ma in vent'anni triplica il numero di ultracentenari

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Culle vuote e una popolazione sempre più anziana, con un numero consistente di ultracentenari. Anche se la mortalità resta alta e nonostante l'aumento di stranieri, la popolazione continua a calare. È la fotografia che emerge dai dati demografici dell’Istat.

NATALITÀ AI MINIMI STORICI

Nel 2022 i nuovi nati sono stati 393mila. È il dato più basso dall’Unità d’Italia. Prosegue così la tendenza a non avere figli o a farne meno già in atto da diversi anni nel nostro Paese, con un’età media al parto che si attesta sui 32,4 anni, stabile rispetto al 2021. La regione in cui si fanno più figli è il Trentino Alto Adige (1,51 per donna), quella in cui ne nascono meno la Sardegna (0,95 per donna, unica regione, per il terzo anno consecutivo, ad avere una fecondità al di sotto dell'unità).

POPOLAZIONE GENERALE IN CALO

E nonostante l’aumento di cittadini stranieri, la popolazione cala ancora. Al 1 gennaio 2023, la cittadinanza straniera si attesta a 5 milioni e 50mila unità, con una crescita di 20mila individui. L'incidenza sulla popolazione totale è dell'8,6%. Ma non basta a compensare il saldo negativo, con la popolazione italiana che raggiunge i 58 milioni e 851mila residenti. L'età media è di 46 anni.